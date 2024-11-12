Социальная помощь или пенсия: какой из вариантов выгоднее для украинцев

Если человек не имеет минимальных 15 лет стажа, он не может рассчитывать на стандартную пенсию, но имеет право на социальную помощь.

В Украине социальная пенсия предоставляется гражданам, которые достигли 65 лет, но не накопили необходимого страхового стажа. В 2024 году ее размер составляет 2361 грн в месяц и зависит от среднего дохода семьи заявителя. Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

В Украине минимальный страховой стаж для выхода на пенсию зависит от возраста человека. Согласно законодательству 2024 года, пенсионные выплаты могут быть назначены при соблюдении следующих условий:

в 60 лет – при наличии не менее 31 года стажа;

в 63 года – если есть 21 год стажа;

в 65 лет – при наличии минимум 15 лет стажа.

Если человек не имеет минимальных 15 лет стажа, он не может рассчитывать на стандартную пенсию, но имеет право на социальную пенсию. В случае нехватки стажа для назначения пенсии, доступны несколько решений этой проблемы:

ожидание до достижения возраста, позволяющего выйти на пенсию с меньшим стажем: например, вместо выхода на пенсию в 60 лет, можно выйти в 63 или 65 лет, если будет соответствующий стаж;

"докупка" стажа: украинцы могут приобрести недостающие годы стажа путем уплаты взносов в Пенсионный фонд. Это позволяет повысить количество страхового стажа и получить нормальную пенсию;

получение социальной пенсии: если стаж все же не был накоплен, можно подать заявление на получение социальной пенсии.

Социальная пенсия предоставляется гражданам, достигшим возраста 65 лет и не имеющим нужного страхового стажа. Для получения выплаты необходимо обратиться в орган социальной защиты с необходимыми документами. Выплата социальной пенсии осуществляется при условии отсутствия у человека других источников дохода или имущества, которое могло бы обеспечить его материально. Чтобы подать заявление на социальную пенсию, нужно подготовить следующий пакет документов:

паспорт гражданина Украины и идентификационный код;

справку о страховом стаже из Пенсионного фонда;

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев;

копию решения суда о назначении опекуна (если лицо недееспособно);

справка о неполучении пособия по месту регистрации (если заявитель обращается не по месту прописки).

Социальная пенсия может не быть назначена при определенных обстоятельствах:

если заявитель работает или получает другие виды дохода (например, сдает квартиру в аренду);

члены семьи заявителя за последние 6 месяцев приобрели товар или услугу стоимостью более 50 000 гривен;

в собственности заявителя или членов его семьи есть дополнительное жилье или более одной машины;

среднемесячный совокупный доход семьи превышает размер прожиточного минимума (2361 гривня в 2024 году).

В 2024 году размер социальной пенсии соответствует прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и составляет 2361 гривню в месяц. Однако сумма пенсии может изменяться в зависимости от среднего дохода семьи заявителя. Если среднемесячный доход семьи превышает прожиточный минимум, размер пособия может быть уменьшен или не назначен вовсе. Пересмотр социальной пенсии проводится каждые 6 месяцев с учетом изменений в доходах и имущественном состоянии заявителя, что способствует справедливому подходу к выплатам и предотвращению злоупотреблений.

Особое правило действует для женщин, воспитывающих пятерых и более детей. Они могут выйти на пенсию досрочно — в 50 лет, если у них есть как минимум 15 лет страхового стажа. В этот стаж включается время ухода за детьми до трех лет, если мать получала соответствующие пособия. В случае, если дети не могут оформить пенсию, многодетный отец также имеет право на ее получение.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.