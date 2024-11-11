Назначение и размер пенсии по возрасту как для женщин, так и для мужчин определяется индивидуально и зависит от приобретенного страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. Для удобства предоставляем подробный график по назначению выплат.

Условия назначения пенсии по возрасту определены ст. 26 закона Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Лица имеют право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 60 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет по 31 декабря 2017 года. Об этом на запрос Фокуса рассказала адвокат Анна Даниэль. Также мы расспросили ее о страховом стаже для пенсии.

Условия назначения пенсии по возрасту

Пенсия и страховой стаж для женщин и мужчин: кто имеет право на выплаты (график по годам)

Анна Даниэль, адвокат, руководитель Адвокатского бюро "Анны Даниэль" растолковала Фокусу, как в Украине назначают пенсию. Она напомнила, что такое право определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста.

Право на пенсию в Украине определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа в случае достижения предусмотренного законом возраста

Поэтому с 1 января 2018 года право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа:

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года — не менее 25 лет;

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года — не менее 26 лет;

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года — не менее 27 лет;

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года — не менее 28 лет;

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года — не менее 29 лет;

с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года — не менее 30 лет;

с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года — не менее 31 года;

с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года — не менее 32 лет;

с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года — не менее 33 лет;

с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года — не менее 34 лет;

с 1 января 2028 года — не менее 35 лет.

Право на пенсию по возрасту при наличии соответствующего страхового стажа имеют женщины от 1961 года рождения Фото: Pexels

Выход на пенсию женщин: когда можно рассчитывать на пенсию

До достижения возраста, установленного законом, право на пенсию по возрасту при наличии соответствующего страхового стажа имеют женщины 1961 года рождения и старше после достижения ими такого возраста:

55 лет — родившиеся по 30 сентября 1956 года включительно;

55 лет 6 месяцев — родившиеся с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957 года;

56 лет — родившиеся с 1 апреля 1957 года по 30 сентября 1957 года;

56 лет 6 месяцев — родившиеся с 1 октября 1957 года по 31 марта 1958 года;

57 лет — родившиеся с 1 апреля 1958 года по 30 сентября 1958 года;

57 лет 6 месяцев — родившиеся с 1 октября 1958 года по 31 марта 1959 года;

58 лет — родившиеся с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959 года;

58 лет 6 месяцев — родившиеся с 1 октября 1959 года по 31 марта 1960 года;

59 лет — родившиеся с 1 апреля 1960 года по 30 сентября 1960 года;

59 лет 6 месяцев — родившиеся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года;

60 лет — родившиеся с 1 апреля 1961 года по 31 декабря 1961 года.

С 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста Фото: thepage.ua

Какая будет пенсия, если нет стажа

В случае отсутствия, начиная с 1 января 2018 года, страхового стажа, предусмотренного частью первой настоящей статьи, право на назначение пенсии по возрасту после достижения возраста 63 года имеют лица при наличии страхового стажа:

по 31 декабря 2018 года — от 15 до 25 лет;

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года — от 16 до 26 лет;

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года — от 17 до 27 лет;

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года — от 18 до 28 лет;

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года — от 19 до 29 лет;

с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года — от 20 до 30 лет;

с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года — от 21 до 31 года;

с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года — от 22 до 32 лет;

с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года — от 23 до 33 лет;

с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года — от 24 до 34 лет;

начиная с 1 января 2028 года — от 25 до 35 лет.

Для начисления выплат требуется заявление и ряд документов Фото: unsplash.com

В случае отсутствия, начиная с 1 января 2019 года, страхового стажа, предусмотренного частями первой и второй настоящей статьи, право на назначение пенсии по возрасту имеют лица после достижения возраста 65 лет при наличии страхового стажа:

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года — от 15 до 16 лет;

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года — от 15 до 17 лет;

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года — от 15 до 18 лет;

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года — от 15 до 19 лет;

с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года — от 15 до 20 лет;

с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года — от 15 до 21 года;

с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года — от 15 до 22 лет;

с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года — от 15 до 23 лет;

с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года — от 15 до 24 лет;

начиная с 1 января 2028 года — от 15 до 25 лет.

В случае отсутствия, начиная с 1 января 2018 года, необходимого страхового стажа на дату достижения возраста, предусмотренного законом, пенсия по возрасту может быть назначена после приобретения лицом страхового стажа, определенного частями первой — третьей настоящей статьи на дату достижения соответствующего возраста.

Пенсия по возрасту, со дня, следующего за днем достижения возраста 60 лет, может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года

"Наличие страхового стажа, предусмотренного частями первой-третьей статьи закона, который дает право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения лицом соответствующего возраста и не зависит от наличия страхового стажа на дату обращения за назначением пенсии", — пояснила Анна Даниэль.

Она также добавила, что с 1 января 2028 года, в случае наличия 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста.

Заявление и все необходимые документы для назначения пенсии по возрасту можно подать самостоятельно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины Фото: Pexels

Заявление о назначении пенсии: какие документы нужно приложить и как их подать

Пенсия по возрасту, со дня, следующего за днем достижения возраста 60 лет, может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года. Однако заявление и все необходимые документы для назначения пенсии по возрасту можно подать самостоятельно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр органов Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства, регистрации или пребывания.

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Основные документы, которые необходимо подать:

паспорт гражданина Украины (или ID-карта);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и т.д.);

справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

фотография для пенсионного удостоверения (2,5х3);

свидетельство о браке в случае изменения фамилии.

Добавим, что пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.