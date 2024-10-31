Пенсии в ноябре: кто из украинцев получит на почти 600 гривен больше

Законодательством предусмотрена возрастная надбавка при определенных условиях. Однако при этом важно, чтобы пенсия не превышала 10 340,35 грн.

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В ноябре 2024 года украинские пенсионеры могут получить большие выплаты вследствие назначения возрастных надбавок. В частности, выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Это следует из постановления Кабинета Министров № 168 от 24 февраля 2023 года.

В соответствии с документом имеют право получить возрастную надбавку:

лица, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — в размере до 300 грн;

лица, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 грн;

лица, которым исполнилось 80 лет и более, — в размере до 570 грн.

Но прибавку пенсионеры получат при условии, что их пенсия не превышала 10 340,35 грн.

Кроме того, определенные категории пенсионеров получат увеличенную денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Эти средства платят пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий (их перечень определен приказом Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 № 309 "Об утверждении Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией").

Размер доплаты от ООН будет равен сумме, составляющей разницу между 3250 гривен и размером пенсии, которую гражданин получает.

Дополнительная денежная помощь предоставляется пенсионерам, которые:

получают пенсию меньше 3 250 грн;

проживают на территориях активных или возможных боевых действий (их перечень определен приказом № 309);

не получали после 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Однако сумма прекращается выплачиваться в случае, если пенсионер перестает соответствовать одному из установленных требований.

Отметим, что в 2025 году пенсии году могут вырасти более чем на 10%. Однако некоторым могут приостановить выплату пенсий.