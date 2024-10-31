Пенсії в листопаді: хто з українців отримає на майже 600 гривень більше

Законодавством передбачена вікова надбавка за певних умов. Однак водночас важливо, щоб пенсія не перевищувала 10 340,35 грн.

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У листопаді 2024 року українські пенсіонери можуть отримати більші виплати внаслідок призначення вікових надбавок. Зокрема, виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Це випливає із постанови Кабінету Міністрів № 168 від 24 лютого 2023 року.

Відповідно до документа мають право отримати вікову надбавку:

особи, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;

особи, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;

особи, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.

Але надбавку пенсіонери отримають за умови, що їхня пенсія не перевищувала 10 340,35 грн.

Окрім того, певні категорії пенсіонерів отримають збільшену грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). Ці кошти платять пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій (їх перелік визначений наказом Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 "Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією").

Розмір доплати від ООН дорівнюватиме сумі, що становить різницю між 3 250 гривень та розміром пенсії, яку громадянин отримує.

Додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які:

отримують пенсію меншу за 3 250 грн;

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (їх перелік визначено наказом № 309);

не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Однак сума припиняється виплачуватись у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати одній із встановлених вимог.

Зазначимо, у 2025 році пенсії році можуть зрости на понад 10%. Однак деяким можуть призупинити виплату пенсій.