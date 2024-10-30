В Україні можуть призупинити виплату пенсій у 2025 році: кого це торкнеться

У 2025 році пенсії можуть перестати виплачувати ВПО, на банківських рахунках яких не відбувалося руху коштів. Крім того, виплат можуть позбутися ті, хто отримав статус ВПО, проте не пройшов обов'язкову ідентифікацію.

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Кабінет міністрів планує оптимізувати використання бюджетних коштів. Ці заходи можуть торкнутися і пенсійних виплат, пише профільне видання "На пенсії".

Як зазначається, стаття 41 проєкту державного бюджету України на 2025 рік, який уряд подав на розгляд Верховній Раді, пропонує зупинити виплату пенсій двом категоріям одержувачів.

Пенсії можуть "заморозити":

які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року, якщо на їхніх банківських рахунках не відбувалося руху коштів протягом останніх 12 місяців;

які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, якщо пенсіонери своєчасно не пройшли обов'язкову ідентифікацію.

Якщо український парламент затвердить цей законопроєкт, зазначеним категоріям пенсіонерів пенсії більше не нараховуватимуть. Щоб відновити виплати, необхідно буде звернутися з відповідною заявою до регіонального управління Пенсійного фонду.

Нагадаємо, деякі українці не зможуть вийти на пенсію в 60 років, оскільки у 2024 році для цього потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу. Ті, кому стажу не вистачає, мають можливість його докупити.

Також Фокус писав, що в Україні громадянам, які отримують пенсію і одночасно працюють, розраховують виплати за дещо іншими правилами, ніж іншим.