В Украине могут приостановить выплату пенсий в 2025 году: кого это коснется

В 2025 году пенсии могут перестать выплачивать ВПЛ, на банковских счетах которых не происходило движения средств. Кроме того, выплат могут лишиться получившие статус ВПЛ, однако не прошедшие обязательную идентификацию.

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Кабинет министров планирует оптимизировать использование бюджетных средств. Данные меры могут затронуть и пенсионные выплаты, пишет профильное издание "На пенсии".

Как отмечается, статья 41 проекта государственного бюджета Украины на 2025 год, который правительство подало на рассмотрение Верховной Раде, предлагает приостановить выплату пенсий двум категориям получателей.

Пенсии могут "заморозить":

получившим статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года, если на их банковских счетах не происходило движения средств в течение последних 12 месяцев;

получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, если пенсионеры своевременно не прошли обязательную идентификацию.

Если украинский парламент утвердит данный законопроект, указанным категориям пенсионеров пенсии больше не будут начисляться. Чтобы возобновить выплаты, необходимо будет обратиться с соответствующим заявлением в региональное управление Пенсионного фонда.

Напомним, некоторые украинцы не смогут выйти на пенсию в 60 лет, так как в 2024 году для этого нужно иметь минимум 31 год страхового стажа. Те, кому стажа не хватает, имеют возможность его докупить.

Также Фокус писал, что в Украине гражданам, которые получают пенсию и одновременно работают, рассчитывают выплаты по несколько иным правилам, чем другим.