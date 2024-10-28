Пенсії у 2025 році можуть зрости на понад 10%: що прогнозують

У проєкті бюджету на 2025 рік закладено кошти на індексацію пенсій.

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Незважаючи на війну, розв'язану Росією, і складні економічні умови, українці продовжують отримувати пенсії та соціальні допомоги. Про це повідомила старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко в ефірі "Громадського радіо".

За її словами, прем'єр-міністр і міністр соціальної політики запевняють, що в проєкті бюджету на 2025 рік передбачено кошти для індексації пенсій. Однак показники можливих збільшень стануть відомі лише на початку наступного року. Індексація пенсій залежатиме від рівня інфляції в країні та зростання зарплат, з яких сплачуються єдині соціальні внески (ЄСВ).

"Динаміка зарплат має велику сезонність. Пенсійний фонд публікує статистику щодо середньої зарплати, з якої платять ЄСВ, і в другому кварталі відбулося суттєве зростання. Тому цілком можливо, що пенсії підвищать на 10–12%. Минулого року цей показник становив близько 6%", — зазначила вона.

Пенсійний фонд регулярно оновлює статистику на своєму сайті. Станом на перше жовтня в Україні налічувалося приблизно 10,3 мільйона пенсіонерів. Середній розмір пенсії становив 5852 грн. Лідія Ткаченко зазначає, що розподіл пенсіонерів за величиною пенсій сильно варіюється. Приблизно половина одержувачів отримують пенсії в діапазоні 3–4 тис. грн, тоді як понад мільйон пенсіонерів отримують понад 10 тис. грн.

Старша наукова співробітниця пояснює, що пенсійний фонд наразі має у своєму розпорядженні достатні кошти для виконання основних виплат. Однак існує безліч державних програм, які включають пенсії для військовослужбовців, додаткові виплати для дітей, які постраждали від війни, а також виплати для людей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших подібних ситуаціях. Ці виплати фінансуються з державного бюджету і здебільшого забезпечуються коштом підтримки наших партнерів.

В Україні майже два мільйони людей зареєстровані як підприємці. З початком повномасштабного вторгнення для них було запроваджено можливість не платити єдиний соціальний внесок, тож це робить приблизно половина ФОПів. Несплата ЄСВ вплине на майбутні пенсії цих людей, оскільки в такому разі стаж не нараховується.

Також 21 жовтня ЗМІ писали, що деякі українці не зможуть вийти на пенсію в 60 років. Для цього у 2024 році потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу, і до 2028 ця цифра збільшуватиметься. Ті, кому стажу не вистачає, мають можливість його докупити.

Крім того, 17 жовтня в Пенсійному фонді України заявили, що деяким українцям підвищили пенсії на 6 тисяч гривень. Тому середній розмір пенсії в Україні зріс на 466,61 гривні.