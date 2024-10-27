Пенсії деяких українців зростуть майже на 600 грн: хто зможе отримати більше

Підвищення пенсійних виплат відбувається автоматично, після того, як особа досягне певного віку.

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Пенсіонери мають можливість суттєво підвищити свої пенсійні виплати, зокрема за рахунок різних надбавок і додаткових виплат. Про це повідомляє ПФУ.

Деяким пенсіонерам у листопаді буде нараховано додаткову виплату за віком. Цей процес відбудеться автоматично. Щоб отримати таку доплату, загальна сума пенсійних виплат не повинна перевищувати 10 340,35 гривень.

"Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли зазначеного віку (70, 75 або 80 років), встановлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку, незалежно від виду пенсії; закону, згідно з яким призначено пенсію; тривалості страхового стажу та факту роботи", — йдеться в повідомленні ПФУ.

Розмір цієї доплати залежить від віку особи:

особи від 70 до 74 років включно мають право на доплату в розмірі 300 гривень;

від 75 до 79 років включно — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Зростання виплати також відбувається автоматично, після того, як особа досягне певного віку.

Також 21 жовтня ЗМІ писали, що деякі українці не зможуть вийти на пенсію в 60 років. Для цього у 2024 році потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу, і до 2028 ця цифра збільшуватиметься. Ті, кому стажу не вистачає, мають можливість його докупити.

Крім того, 17 жовтня в Пенсійному фонді України заявили, що деяким українцям підвищили пенсії на 6 тисяч гривень. Тому середній розмір пенсії в Україні зріс на 466,61 гривні.