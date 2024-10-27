Пенсии некоторых украинцев вырастут почти на 600 грн: кто сможет получить больше

Повышение пенсионных выплат происходит автоматически, после того, как лицо достигнет определенного возраста.

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Пенсионеры имеют возможность существенно повысить свои пенсионные выплаты, в том числе за счет различных надбавок и дополнительных выплат. Об этом сообщает ПФУ.

Некоторым пенсионерам в ноябре будет начислена дополнительная выплата по возрасту. Этот процесс пройдет автоматически. Чтобы получить такую доплату, общая сумма пенсионных выплат не должна превышать 10 340,35 гривен.

"Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим указанного возраста (70, 75 или 80 лет) устанавливается и выплачивается с даты достижения указанного возраста, независимо от вида пенсии; закона, в соответствии с которым назначена пенсия; продолжительности страхового стажа и факта работы", – говорится в сообщении ПФУ.

Размер этой доплаты зависит от возраста лица:

лица от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату в размере 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Рост выплаты также происходит автоматически, после того, как лицо достигнет определенного возраста.

Также 21 октября СМИ писали, что некоторые украинцы не смогут выйти на пенсию в 60 лет. Для этого в 2024 году нужно иметь минимум 31 год страхового стажа, и до 2028 эта цифра будет увеличиваться. Те, кому стажа не хватает, имеют возможность его докупить.

Кроме того, 17 октября в Пенсионном фонде Украины заявили, что некоторым украинцам повысили пенсии на 6 тысяч гривен. Поэтому средний размер пенсии в Украине вырос на 466,61 гривны.