Пенсии в 2025 году могут вырасти более чем на 10%: что прогнозируют

В проекте бюджета на 2025 год заложены средства на индексацию пенсий.

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Несмотря на войну, развязанную Россией, и сложные экономические условия, украинцы продолжают получать пенсии и социальные пособия. Об этом сообщила старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко в эфире "Громадського радіо".

По ее словам, премьер-министр и министр социальной политики заверяют, что в проекте бюджета на 2025 год предусмотрены средства для индексации пенсий. Однако показатели возможных увеличений станут известны лишь в начале следующего года. Индексация пенсий будет зависеть от уровня инфляции в стране и роста зарплат, с которых уплачиваются единые социальные взносы (ЕСВ).

"Динамика зарплат имеет большую сезонность. Пенсионный фонд публикует статистику по средней зарплате, с которой платят ЕСВ, и во втором квартале произошел существенный рост. Поэтому вполне возможно, что пенсии повысят на 10-12%. В прошлом году этот показатель составил около 6%", – отметила она.

Пенсионный фонд регулярно обновляет статистику на своем сайте. По состоянию на первое октября в Украине насчитывалось примерно 10,3 миллиона пенсионеров. Средний размер пенсии составил 5852 грн. Лидия Ткаченко отмечает, что распределение пенсионеров по величине пенсий сильно варьируется. Около половины получателей получают пенсии в диапазоне 3-4 тыс. грн, в то время как более миллиона пенсионеров получают свыше 10 тыс. грн.

Старшая научная сотрудница поясняет, что пенсионный фонд в настоящее время располагает достаточными средствами для выполнения основных выплат. Однако существует множество государственных программ, которые включают пенсии для военнослужащих, дополнительные пособия для детей, пострадавших от войны, а также выплаты для людей, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других подобных ситуациях. Эти выплаты финансируются из государственного бюджета и в основном обеспечиваются за счет поддержки наших партнеров.

В Украине около двух миллионов человек зарегистрированы как предприниматели. С началом полномасштабного вторжения для них была введена возможность не платить единый социальный взнос, поэтому это делают около половины ФЛП. Неуплата ЕСВ повлияет на будущие пенсии этих людей, поскольку в таком случае стаж не начисляется.

Также 21 октября СМИ писали, что некоторые украинцы не смогут выйти на пенсию в 60 лет. Для этого в 2024 году нужно иметь минимум 31 год страхового стажа, и до 2028 эта цифра будет увеличиваться. Те, кому стажа не хватает, имеют возможность его докупить.

Кроме того, 17 октября в Пенсионном фонде Украины заявили, что некоторым украинцам повысили пенсии на 6 тысяч гривен. Поэтому средний размер пенсии в Украине вырос на 466,61 гривны.