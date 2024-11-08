Пенсия по возрасту. Какой нужен стаж, чтобы выйти сейчас на пенсию в 60, 63 или 65 лет
Как назначают пенсию по возрасту в 2024 году? Фокус собрал всю актуальную информацию, которую необходимо знать, чтобы оформить пенсионные выплаты.
Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста: 60, 63 или 65 лет. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины со ссылкой на статью 26 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Итак, как исчисляется пенсия и какие подводные камни могут помешать выплатам?
Прежде всего отметим, что страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на год ежегодно. Так, в 2028-м он составляет 35-ть.
По словам Анны Даниэль, адвоката, управляющей Адвокатского бюро "Анны Даниэль", для исчисления пенсии учитывается заработная плата за период работы с 1 июля 2000 года по месяц, предшествующий месяцу обращения за назначением пенсии (по данным реестра застрахованных лиц).
Что влияет на размер пенсии
Размер выплат пенсионерам зависит от трех параметров:
- продолжительность страхового стажа;
- отношение его заработной платы в каждом месяце страхового стажа, учитываемого для исчисления пенсии, к средней заработной плате по Украине в каждом из этих месяцев;
- средняя зарплата в стране за последние три года перед обращением за назначением пенсии.
Размер пенсии по возрасту определяется по формуле: П = Зп ⋅ Кс, где: П — размер пенсии, в гривнах.
Заметьте, что "Зп" в данной формуле — это заработная плата (доход) застрахованного лица, определенная в соответствии со статьей 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", из которой исчисляется пенсия, в гривнах. А "Кс" — коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со статьей 25 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Что такое страховой стаж и как выйти на пенсию в 2024 году украинцам
В Украине право на пенсию по возрасту 2024 года имеют несколько категорий граждан:
- украинцы, которым исполнилось 60 лет, при наличии не менее 31 года страхового стажа,
- 63-летние лица, которые имеют не менее 21 года страхового стажа;
- люди, которые имеют 65 лет — они могут получать пенсию граждане при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.
Размер пенсии по возрасту определяется по формуле: П = Зп ⋅ Кс, где: П — размер пенсии, в гривнах
Что такое страховой стаж и какой стаж нужен для пенсии в 2024 году
Страховой стаж — период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше, чем минимальный страховой взнос
Согласно закону Украины минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы (с 01 января 2024 года минимальный размер заработной платы в Украине составляет 7100 грн.).
Узнать свой стаж можно в Пенсионном фонде Украины. Для этого следует зарегистрироваться на официальном сайте фонда или посетить отделение лично
Узнать свой стаж можно в Пенсионном фонде Украины. Для этого следует зарегистрироваться на официальном сайте фонда или посетить отделение лично. Там вы сможете получить полную информацию о своем страховом и пенсионном стаже, а также о суммах, перечисленных в фонд.
Также о своем стаже для начисления пенсии можно найти информацию в "Приват24".
- Откройте приложение.
- Перейдите в раздел "Услуги".
- Выберите пункт "Запросы в Пенсионный фонд".
Здесь можно отправить запрос в Пенсионный фонд Украины для получения данных о страховом стаже. В форме запроса укажите ваш ИНН (идентификационный налоговый номер) и подтвердите отправку.
После обработки запроса вы получите информацию о своем страховом стаже, которая будет включать все периоды работы и начисленные страховые взносы.
Как оформить пенсию по возрасту в Украине
Чтобы оформить пенсию, необходимо подать заявление о назначении пенсии и необходимые документы в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда.
Какие документы нужны
Для оформления пенсии по возрасту нужно предоставить следующие персональные документы:
- паспорт гражданина Украины (или ID-карта).
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
- документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и т.д.).
- справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 (по желанию).
- реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк).
- фотография для пенсионного удостоверения размером 2,5х3 см.
- свидетельство о браке в случае изменения фамилии.
Также адвокат Анна Даниэль напоминает, если страхового стажа не хватает, при желании его можно докупить путем добровольного участия в системе общеобязательного социального страхования.