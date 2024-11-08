Как назначают пенсию по возрасту в 2024 году? Фокус собрал всю актуальную информацию, которую необходимо знать, чтобы оформить пенсионные выплаты.

Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста: 60, 63 или 65 лет. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины со ссылкой на статью 26 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Итак, как исчисляется пенсия и какие подводные камни могут помешать выплатам?

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Прежде всего отметим, что страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на год ежегодно. Так, в 2028-м он составляет 35-ть.

По словам Анны Даниэль, адвоката, управляющей Адвокатского бюро "Анны Даниэль", для исчисления пенсии учитывается заработная плата за период работы с 1 июля 2000 года по месяц, предшествующий месяцу обращения за назначением пенсии (по данным реестра застрахованных лиц).

Эксперт рассказал, кто имеет право на пенсию в 63 года Фото: Из открытых источников

Что влияет на размер пенсии

Размер выплат пенсионерам зависит от трех параметров:

продолжительность страхового стажа;

отношение его заработной платы в каждом месяце страхового стажа, учитываемого для исчисления пенсии, к средней заработной плате по Украине в каждом из этих месяцев;

средняя зарплата в стране за последние три года перед обращением за назначением пенсии.

Сколько надо иметь стажа на пенсию в 63 — эксперт рассказал Фото: пресс-служба ООН

Размер пенсии по возрасту определяется по формуле: П = Зп ⋅ Кс, где: П — размер пенсии, в гривнах.

Заметьте, что "Зп" в данной формуле — это заработная плата (доход) застрахованного лица, определенная в соответствии со статьей 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", из которой исчисляется пенсия, в гривнах. А "Кс" — коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со статьей 25 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В Украине право на пенсию по возрасту 2024 года имеют несколько категорий граждан Фото: Getty Images

Что такое страховой стаж и как выйти на пенсию в 2024 году украинцам

В Украине право на пенсию по возрасту 2024 года имеют несколько категорий граждан:

украинцы, которым исполнилось 60 лет, при наличии не менее 31 года страхового стажа,

63-летние лица, которые имеют не менее 21 года страхового стажа;

люди, которые имеют 65 лет — они могут получать пенсию граждане при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Размер пенсии по возрасту определяется по формуле: П = Зп ⋅ Кс, где: П — размер пенсии, в гривнах

Что такое страховой стаж и какой стаж нужен для пенсии в 2024 году

Страховой стаж — период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше, чем минимальный страховой взнос

Согласно закону Украины минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы (с 01 января 2024 года минимальный размер заработной платы в Украине составляет 7100 грн.).

Узнать свой стаж можно в Пенсионном фонде Украины. Для этого следует зарегистрироваться на официальном сайте фонда или посетить отделение лично

Узнать свой стаж можно в Пенсионном фонде Украины. Для этого следует зарегистрироваться на официальном сайте фонда или посетить отделение лично. Там вы сможете получить полную информацию о своем страховом и пенсионном стаже, а также о суммах, перечисленных в фонд.

Также о своем стаже для начисления пенсии можно найти информацию в "Приват24".

Откройте приложение.

Перейдите в раздел "Услуги".

Выберите пункт "Запросы в Пенсионный фонд".

Здесь можно отправить запрос в Пенсионный фонд Украины для получения данных о страховом стаже. В форме запроса укажите ваш ИНН (идентификационный налоговый номер) и подтвердите отправку.

После обработки запроса вы получите информацию о своем страховом стаже, которая будет включать все периоды работы и начисленные страховые взносы.

Страховой стаж — период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию Фото: Getty Images

Как оформить пенсию по возрасту в Украине

Чтобы оформить пенсию, необходимо подать заявление о назначении пенсии и необходимые документы в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда.

Какие документы нужны

Для оформления пенсии по возрасту нужно предоставить следующие персональные документы:

паспорт гражданина Украины (или ID-карта).

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и т.д.).

справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 (по желанию).

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк).

фотография для пенсионного удостоверения размером 2,5х3 см.

свидетельство о браке в случае изменения фамилии.

Также адвокат Анна Даниэль напоминает, если страхового стажа не хватает, при желании его можно докупить путем добровольного участия в системе общеобязательного социального страхования.