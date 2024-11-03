Некоторым пенсионерам грозят проблемы с выплатам: что важно знать

Пенсия назначается со следующего дня после достижения пенсионного возраста при условии, что заявление подано в течение трех месяцев после дня рождения.

Related video

Многие люди предпенсионного возраста продолжают искать лучшее время для подачи заявления на пенсию, ведь это может не только сохранить, но и увеличить их выплаты. Пенсия назначается на следующий день после достижения пенсионного возраста, если заявление подано в течение трех месяцев после дня рождения. В случае более поздней подачи выплаты начнутся с момента подачи заявления. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Это, в свою очередь, может привести к утрате пенсии за прошлые месяцы. Однако есть и другой важный момент: если человек не подает заявление на назначение пенсии сразу, а продолжает работать, то его пенсия может увеличиться.

За каждый месяц отсрочки ее размер возрастает на 0,5%. А если человек работает более пяти лет после достижения пенсионного возраста, прибавка составит 0,75% за каждый месяц.

Людям, рожденным в ноябре или декабре, лучше подавать заявление на пенсию в январе следующего года. Это поможет избежать потерь за предыдущие месяцы и позволит рассчитать пенсию, исходя из самой высокой средней зарплаты в Украине за последние три года.

Вместе с тем сейчас подать заявление на оформление пенсии можно независимо от места регистрации:

лично в любом отделении Пенсионного фонда Украины;

онлайн через портал электронных услуг ПФУ, используя свой электронный кабинет;

через приложение "Дія" на смартфоне.

Лица с временно оккупированных территорий могут подавать заявление онлайн, однако им часто затруднено открытие украинского банковского счета и получения наличных. Хотя законодательство позволяет дистанционное оформление пенсии, на практике доступ к выплатам может быть затруднен.

Напомним, в ноябре 2024 года украинские пенсионеры могут получить большие выплаты вследствие назначения возрастных надбавок.

Фокус также писал о льготах для пенсионеров: перечень, за что можно не платить на пенсии.