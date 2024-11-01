Некоторым пенсионерам могут уменьшить выплаты более чем на 2300 грн: кого это касается

Власть хочет сэкономить 15 млрд гривен путем отмены выплат для пенсионеров, которые после аварии на Чернобыльской АЭС выехали оттуда и не жили там с 1986 по 1993 год.

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Доплату в размере 2361 гривна, которую выплачивают за проживание в зоне обязательного или добровольного отселения, в частности в зоне Чернобыльской АЭС, могут отменить для некоторых категорий пенсионеров. Об этом пишет издание "На пенсии".

Соответствующие изменения в Государственный бюджет на 2025 год предложил профильный комитет Верховной Рады Украины.

"Так называемая "чернобыльская пенсия" (доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения) будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год", — отметила народный депутат, председатель бюджетного комитета ВРУ Роксолана Пидласа.

Журналисты объяснили, что в случае принятия этих изменений, те пенсионеры, которые после аварии на Чернобыльской АЭС выехали и впоследствии вернулись, больше не будут получать доплаты в размере 2361 гривна.

Где именно человек проживал, будут проверять через Единый государственный демографический реестр и другие государственные базы данных.

Таким образом законодатели планируют сэкономить 15 миллиардов гривен.

Напомним, в ноябре 2024 года украинские пенсионеры могут получить большие выплаты вследствие назначения возрастных надбавок.

Фокус также писал о льготах для пенсионеров: перечень, за что можно не платить на пенсии.