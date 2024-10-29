Льготы для пенсионеров: перечень, за что можно не платить на пенсии

Некоторые категории пенсионеров могут вообще не платить коммуналку, а также иметь скидки на определенные виды юридических услуг.

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В Украине пенсионеры могут не платить за проезд в общественном транспорте и иметь скидки или субсидии на другие виды услуг. Об этом пишет издание "На пенсии".

Бесплатный проезд и юридическая помощь

Законодательство Украины предусматривает ряд льгот для людей пенсионного возраста. Например, пенсионеры могут не платить за проезд в городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах. Это также касается загородных поездов при наличии пенсионного удостоверения. Однако за проезд в такси придется платить.

Кроме того, пенсионеры имеют возможность получить юридическую помощь бесплатно или со скидкой. К таким видам услуг относятся:

профессиональная консультация;

защита прав и интересов;

представление интересов гражданина.

Освобождение от земельного налога

Пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога, однако это правило действует только в случаях, если участок соответствует установленным законодательством лимитам. По данным Государственной налоговой службы — это:

участок до 0,01 гектара может использоваться для строительства индивидуальных гаражей;

до 2 гектаров — для ведения личного сельского хозяйства;

до 0,10 гектара — для проведения индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара — для садоводства;

до 0,25 гектара — для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;

до 0,15 гектара — для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;

до 0,10 гектара — для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.

Освобождение от уплаты и субсидии на коммуналку

Пенсионеры имеют право на оформление государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг, размер которой зависит от размера доходов.

В то же время некоторые категории пенсионеров освобождаются от уплаты за жилищно-коммунальные услуги, например, жители сельской местности, которые работали в сферах культуры, медицины или образования.

Напомним, некоторые украинские пенсионеры могут не получить анонсированную помощь от государства в размере одной тысячи гривен.