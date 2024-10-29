Льготы для пенсионеров: перечень, за что можно не платить на пенсии
Некоторые категории пенсионеров могут вообще не платить коммуналку, а также иметь скидки на определенные виды юридических услуг.
В Украине пенсионеры могут не платить за проезд в общественном транспорте и иметь скидки или субсидии на другие виды услуг. Об этом пишет издание "На пенсии".
Бесплатный проезд и юридическая помощь
Законодательство Украины предусматривает ряд льгот для людей пенсионного возраста. Например, пенсионеры могут не платить за проезд в городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах. Это также касается загородных поездов при наличии пенсионного удостоверения. Однако за проезд в такси придется платить.
Кроме того, пенсионеры имеют возможность получить юридическую помощь бесплатно или со скидкой. К таким видам услуг относятся:
- профессиональная консультация;
- защита прав и интересов;
- представление интересов гражданина.
Освобождение от земельного налога
Пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога, однако это правило действует только в случаях, если участок соответствует установленным законодательством лимитам. По данным Государственной налоговой службы — это:
- участок до 0,01 гектара может использоваться для строительства индивидуальных гаражей;
- до 2 гектаров — для ведения личного сельского хозяйства;
- до 0,10 гектара — для проведения индивидуального дачного строительства;
- до 0,12 гектара — для садоводства;
- до 0,25 гектара — для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;
- до 0,15 гектара — для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
- до 0,10 гектара — для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.
Освобождение от уплаты и субсидии на коммуналку
Пенсионеры имеют право на оформление государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг, размер которой зависит от размера доходов.
В то же время некоторые категории пенсионеров освобождаются от уплаты за жилищно-коммунальные услуги, например, жители сельской местности, которые работали в сферах культуры, медицины или образования.
Напомним, некоторые украинские пенсионеры могут не получить анонсированную помощь от государства в размере одной тысячи гривен.