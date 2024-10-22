Некоторые пенсионеры не будут получать менее 8 тыс. грн: кому заплатят

Пенсию выше средней получат украинцы, имеющие льготные основания для этого.

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Некоторые пенсионеры в Украине имеют право на повышенные пенсионные выплаты и не могут получать менее 8000 гривен в месяц. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Такой минимальный размер пенсионных выплат установлен для:

военнослужащих с инвалидностью (сумма выплаты зависит от размера денежного обеспечения);

лиц, получившие инвалидность вследствие участия в военных действиях (выплаты для І группы составляют минимум 15 346 гривен, ІІ группы — 12 395 гривен, ІІІ группы — 8499 гривен).

Также предусмотрены выплаты не менее 8187 гривен для лиц с инвалидностью I группы, пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Для лиц II группы размер минимальной выплаты составляет 6549,98 гривны, а для III группы — 5048 гривен.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС с инвалидностью III группы могут получать не менее 8025 гривен. Для инвалидов II группы эта сумма составляет 10 700 гривен, а для I группы — 13 376 гривен.

Также 21 октября СМИ писали, что некоторые украинцы не смогут выйти на пенсию в 60 лет. Для этого в 2024 году нужно иметь минимум 31 год страхового стажа, и до 2028 эта цифра будет увеличиваться. Те, кому стажа не хватает, имеют возможность его докупить.

Кроме того, 17 октября в Пенсионном фонде Украины заявили, что некоторым украинцам повысили пенсии на 6 тысяч гривен. Поэтому средний размер пенсии в Украине вырос на 466,61 гривны.