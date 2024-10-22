Деякі пенсіонери не отримуватимуть менше 8 тис. грн: кому заплатять

Пенсію вищу за середню отримають українці, які мають пільгові підстави для цього.

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Деякі пенсіонери в Україні мають право на підвищені пенсійні виплати і не можуть отримувати менше 8000 гривень на місяць. Про це нагадали в Пенсійному фонді України.

Такий мінімальний розмір пенсійних виплат встановлено для:

військовослужбовців з інвалідністю (сума виплати залежить від розміру грошового забезпечення);

осіб, які отримали інвалідність унаслідок участі у воєнних діях (виплати для І групи становлять мінімум 15 346 гривень, ІІ групи — 12 395 гривень, ІІІ групи — 8499 гривень).

Також передбачено виплати не менш як 8187 гривень для осіб з інвалідністю I групи, які постраждали від аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Для осіб II групи розмір мінімальної виплати становить 6549,98 гривні, а для III групи — 5048 гривень.

Ліквідатори аварії на ЧАЕС з інвалідністю III групи можуть отримувати не менше 8025 гривень. Для інвалідів II групи ця сума становить 10 700 гривень, а для I групи — 13 376 гривень.

Також 21 жовтня ЗМІ писали, що деякі українці не зможуть вийти на пенсію в 60 років. Для цього у 2024 році потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу, і до 2028 ця цифра збільшуватиметься. Ті, кому стажу не вистачає, мають можливість його докупити.

Крім того, 17 жовтня в Пенсійному фонді України заявили, що деяким українцям підвищили пенсії на 6 тисяч гривень. Тому середній розмір пенсії в Україні зріс на 466,61 гривні.