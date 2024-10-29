Пільги для пенсіонерів: перелік, за що можна не платити на пенсії

Деякі категорії пенсіонерів можуть взагалі не платити комуналку, а також мати знижки на певні види юридичних послуг.

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В Україні пенсіонери можуть не платити за проїзд у громадському транспорті та мати знижки чи субсидії на інші види послуг. Про це пише видання "На пенсії".

Безкоштовний проїзд та юридична допомога

Законодавство України передбачає низку пільг для людей пенсійного віку. Наприклад, пенсіонери можуть не платити за проїзд у міському громадському транспорті та на приміських маршрутах. Це також стосується заміських поїздів за наявності пенсійного посвідчення. Проте за проїзд у таксі доведеться платити.

Крім того, пенсіонери мають можливість отримати юридичну допомогу безкоштовно або зі знижкою. До таких видів послуг належать:

професійна консультація;

захист прав та інтересів;

представлення інтересів громадянина.

Звільнення від земельного податку

Пенсіонери звільняються від сплати земельного податку, проте це правило діє лише у випадках, якщо ділянка відповідає встановленим законодавством лімітам. За даними Державної податкової служби — це:

ділянка до 0,01 гектара може використовуватися для будівництва індивідуальних гаражів;

до 2 гектарів — для ведення особистого сільського господарства;

до 0,10 гектара — для проведення індивідуального дачного будівництва;

до 0,12 гектара — для садівництва;

до 0,25 гектара — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;

до 0,15 гектара — для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;

до 0,10 гектара — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.

Звільнення від сплати та субсидії на комуналку

Пенсіонери мають право на оформлення державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, розмір якої залежить від розміру доходів.

Водночас деякі категорії пенсіонерів звільняються від сплати за житлово-комунальні послуги, наприклад, мешканці сільської місцевості, які працювали у сферах культури, медицини чи освіти.

Нагадаємо, деякі українські пенсіонери можуть не отримати анонсовану допомогу від держави у розмірі однієї тисячі гривень.