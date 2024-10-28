Тисяча від Зеленського: деякі українські пенсіонери можуть її не отримати (відео)

В Україні є групи населення, які потребують допомоги. Роздавати гроші всім українцям — і багатим, і бідним — недоречно, вважає Олег Пендзин.

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Не всі українські пенсіонери зможуть отримати анонсовану допомогу від держави у розмірі однієї тисячі гривень. На заваді цьому можуть стати сучасні технології. Про це в ефірі Вечір.LIVE сказав керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, не всі пенсіонери в Україні зараз мають сучасні телефони, щоб завантажити собі застосунок Дія та підключити карту "Нацкешбеку".

"Ми маємо десь 10,3 мільйона людей, які обліковуються в Пенсійному фонді як пенсіонери за віком. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, багато з цих людей мають просунутий iPhone, встановлену "Дію" та відкриту карту українського кешбеку? У нас навіть сьогодні ще листоноші розносять пенсії людям", — сказав експерт.

Він додав, що в Україні є групи населення, які потребують допомоги: пенсіонери, переселенці, малозабезпечені. Водночас Пендзин вважає, що роздавати ці гроші всім українцям — недоречно.

"Роздавати всім — і багатим, і бідним тисячу гривень — не дуже правильно. Набагато правильніше було б визначити групи, які потребують додаткової підтримки", — сказав він.

Нагадаємо, що опитування українців про "тисячу Зеленського" показало, що понад третина здивована новою ініціативою, 15% радіють, а близько чверті відчувають обурення та сором. Водночас понад 70% відповіли, що додаткова виплата не змінить їхнє матеріальне становище.