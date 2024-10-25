Кілька тисяч гривень на сім'ю: українці до 1 грудня отримають нові виплати, — Зеленський (відео)

За словами президента, нова соціальна програма покликана допомогти українцям перезимувати. Отримані кошти можна буде витратити на різні послуги: від оплати комуналки до купівлі квитків на поїзд.

Related video

В Україні з 1 грудня стартує нова соціальна програма, яка буде спрямована на те, щоб допомогти сім'ям. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення 25 жовтня.

За його словами, зараз на всіх рівнях держава готується до найближчих місяців, зокрема й до зими. Крім системних речей, будуть рішення, які ухвалено для підтримки людей.

Президент зазначив, що доручив уряду впровадити з 1 жовтня нову програму, яку зможе на собі відчути кожна родина України. Програма "Є-підтримка" призначена як для дорослих, так і для дітей.

"Тисяча гривень на людину — на сім'ю це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики. Квитки — це Укрзалізниця. Українські лікарські засоби", — заявив Володимир Зеленський.

Також президент у зверненні заявив, отримані кошти можна буде витратити на українські книжки та культурні послуги. На благодійність теж можуть піти кошти — військовим, волонтерам і на дрони.

Усі деталі має визначити Кабінет міністрів найближчим часом і представити план суспільству.

"Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути в людей", — резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 18 жовтня повідомлялося, що українці зможуть отримати першу виплату за програмою "Національного кешбеку" з 22 по 31 жовтня. Держава перерахує 646 378 українцям понад 37 млн грн за покупки у вересні.