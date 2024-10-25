Несколько тысяч гривен на семью: украинцы до 1 декабря получат новые выплаты, — Зеленский (видео)

По словам президента, новая социальная программа призвана помочь украинцам перезимовать. Полученные средства можно будет потратить на разные услуги: от оплаты коммуналки до покупки билетов на поезд.

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В Украине с 1 декабря стартует новая социальная программа, которая будет направлена на то, чтобы помочь семьям. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения 25 октября.

По его словам, сейчас на всех уровнях государство готовится к ближайшим месяцам, в том числе и к зиме. Помимо системных вещей будут решения, которые приняты для поддержки людей.

Президент отметил, что получил правительству внедрить с 1 октября новую программу, которую сможет на себе ощутить каждая семья Украины. Программа "Є-підтримка" предназначена как для взрослых, так и для детей.

"Тысяча гривен на человека — на семью это получится по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества. Билеты — это Укрзалiзниця. Украинские лекарственные средства", — заявил Владимир Зеленский.

Также президент в обращении заявил, полученные средства можно будет потратить на украинские книжки и культурные услуги. На благотворительность тоже могут пойти средства — военным, волонтерам и на дроны.

Все детали должен определить Кабинет министров в ближайшее время и представить план обществу.

"Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, 18 октября сообщалось, что украинцы смогут получить первую выплату по программе "Национального кэшбэка" с 22 по 31 октября. Государство перечислит 646 378 украинцам более 37 млн грн за покупки в сентябре.