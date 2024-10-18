Национальный кэшбэк: стало известно, когда можно будет получить выплаты

В Минэкономики отметили, что кэшбеком можно рассчитаться за определенные услуги и задонатить на ВСУ.

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Украинцы смогут получить первую выплату "Национального кэшбэка" с 22 по 31 октября. Государство перечислит 646 378 украинцам более 37 млн грн за покупки в сентябре, сообщает Министерство экономики Украины.

Кэшбэк можно потратить на коммунальные, медицинские, транспортные или другие услуги. Также можно задонатить на ВСУ или приобрести военные облигации.

"Кэшбек является формой финансовой поддержки граждан от государства. Потратить эти средства можно в частности на коммунальные услуги. Это особенно актуальный вопрос в период отопительного сезона. Кроме того, эти средства можно потратить на благотворительность, задонатить на ВСУ, приобрести военные облигации, или потратить на услуги. Для нас очень важно, чтобы украинцы выбирали украинское. Ожидаем, что такие дополнительные преимущества не только будут социальной поддержкой, но стимулируют развитие украинских производителей", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Деньги будут начислены тем гражданам, которые приобрели украинские товары и сумма кэшбэка составила более 2 грн за сентябрь. По результатам сентября таких потребителей оказалось 646 378. У остальных либо не было начислений, либо они составляли менее 2 грн.

Условием выплаты кэшбэка является активация карты для выплат в Дії. Те, кто активировал карту, получат выплаты в октябре, остальные же должны это сделать. В этом случае средства будут выплачены в ноябре. Облагаться налогом он не будет.

Выплата кэшбэка происходит каждый месяц, с 20 числа следующего месяца за предыдущий. Таким образом, в конце октября потребители получат кэшбэк, накопленный за сентябрь, в конце ноября — за октябрь.

Что нужно для получения кэшбэка

Для получения выплат необходимо:

подать заявку через сайт или мобильное приложение банка, который участвует в программе, или обратиться в отделение. В программе принимают участие такие банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк и Банк Кредит Днепр;

определить карты, с которых будет идти оплата покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы;

открыть физическую или виртуальную карту, куда будет начисляться кэшбек;

в Действия в разделе Сервисы выбрать карту "Национальный кэшбек" для выплат.

Отметим, что система кэшбека еще до введения в действие вызвала существенную дискуссию. Именно поэтому еще в начале мая Фокус разбирался, в чем его специфика и будет ли на пользу этот проект.

В конце августа стало известно, что кэшбек можно оформить со 2 сентября можно оформить через мобильное приложение "Дія". Согласно этой программе граждане должны получать 10% компенсации от покупки товаров украинского производства.