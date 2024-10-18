Національний кешбек: стало відомо, коли можна буде отримати виплати

В Мінекономіки зазначили, що кешбеком можна розрахуватись за певні послуги та задонатити на ЗСУ.

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Українці зможуть отримати першу виплату "Національного кешбеку" з 22 по 31 жовтня. Держава перерахує 646 378 українцям понад 37 млн грн за покупки в вересні, повідомляє Міністерство економіки України.

Кешбек можна витратити на комунальні, медичні, транспортні або інші послуги. Також можна задонатити на ЗСУ або придбати військові облігації.

"Кешбек є формою фінансової підтримки громадян від держави. Витратити ці кошти можна зокрема на комунальні послуги. Це особливо актуальне питання у період опалювального сезону. Крім того, ці кошти можна витратити на благодійність, задонатити на ЗСУ, придбати військові облігації, чи витратити на послуги. Для нас дуже важливо, щоб українці обирали українське. Очікуємо, що такі додаткові переваги не лише будуть соціальною підтримкою, але стимулюють розвиток українських виробників", — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Гроші будуть нараховані тим громадянам, які придбали українські товари й сума кешбеку становила понад 2 грн за вересень. За результатами вересня таких споживачів виявилося 646 378. У інших або не було нарахувань, або вони становили менш як 2 грн.

Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в Дії. Ті, хто активував картку, отримають виплати в жовтні, інші ж мають це зробити. В цьому випадку кошти будуть виплачені в листопаді. Оподатковуватись він не буде.

Виплата кешбеку відбувається кожний місяць, з 20 числа наступного місяця за попередній. Таким чином, в кінці жовтня споживачі отримають кешбек, накопичений за вересень, в кінці листопада – за жовтень.

Що потрібно для отримання кешбеку

Для отримання виплат необхідно:

подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. В програмі беруть участь такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро;

визначити картки, з яких буде йти оплата покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми;

відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек;

у Дії в розділі Сервіси обрати картку "Національний кешбек" для виплат.

Зазначимо, що система кешбеку ще до введення в дію викликала суттєву дискусію. Саме тому ще на початку травня Фокус розбирався, у чому його специфіка та чи буде на користь цей проєкт.

В кінці серпня стало відомо, що кешбек можна оформити з 2 вересня можна оформити через мобільний застосунок "Дія". Відповідно до цієї програми громадяни мають отримувати 10% компенсації від купівлі товарів українського виробництва.