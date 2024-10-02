Малообеспеченные украинцы могут получить финансовую помощь: как ее оформить

Пособие малообеспеченным семьям назначается на шесть месяцев, однако этот срок можно продлить.

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Несмотря на войну, украинцы продолжают получать пенсии и различные социальные выплаты. Государство оказывает финансовую поддержку семьям с низким доходом. Об этом говорится в материале издания "Факты ICTV".

В Украине малообеспеченной считается семья, чей среднемесячный совокупный доход по уважительным или независимым от нее причинам ниже гарантированного прожиточного минимума. В таком случае семья имеет возможность обратиться в управление труда и социальной защиты населения для проверки права на получение государственной социальной помощи.

Выплата малообеспеченным семьям назначается на срок шесть месяцев, который может быть продлен по заявлению представителя семьи при соблюдении определенных условий, включая подтверждение низкого дохода.

В состав такой семьи входят:

супруг, супруга, родные и усыновленные дети до 18 лет, а также дети, которые учатся, до достижения 23 лет и не имеют собственных семей;

холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, проживающих вместе с родителями;

нетрудоспособные родители супруга и супруги, проживающие вместе с ними и находящиеся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов;

женщина и мужчина, которые не состоят в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей.

Для получения выплат, необходимо собрать следующие документы:

заявление о назначении помощи малообеспеченным семьям;

декларацию о доходах и имущественном положении семьи;

справку об участии в обороне Украины и в отпоре и сдерживании армии РФ на территории Украины (если есть);

справку о доходах, информации о которых нет в ГНС, Пенсионном фонде Украины или фондах социального страхования.

паспорт заявителя;

справку о взятии на учет ВПЛ (для переселенцев);

удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Документы и заявление необходимо отправить по почте в ближайший Центр предоставления административных услуг или в орган социальной защиты. Срок рассмотрения заявки составляет 10 календарных дней. После обработки ваших документов и заявления вы получите уведомление о результатах.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.