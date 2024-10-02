Малозабезпечені українці можуть отримати фінансову допомогу: як її оформити

Допомогу малозабезпеченим сім'ям призначають на шість місяців, однак цей термін можна продовжити.

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Попри війну, українці продовжують отримувати пенсії та різні соціальні виплати. Держава надає фінансову підтримку сім'ям із низьким доходом. Про це йдеться в матеріалі видання "Факти ICTV".

В Україні малозабезпеченою вважається сім'я, чий середньомісячний сукупний дохід через поважні або незалежні від неї причини є нижчим від гарантованого прожиткового мінімуму. У такому разі сім'я має можливість звернутися до управління праці та соціального захисту населення для перевірки права на отримання державної соціальної допомоги.

Виплату малозабезпеченим сім'ям призначають на строк шість місяців, який можна продовжити за заявою представника сім'ї в разі дотримання певних умов, включно з підтвердженням низького доходу.

До складу такої сім'ї входять:

чоловік, дружина, рідні та усиновлені діти до 18 років, а також діти, які навчаються, до досягнення 23 років і не мають власних сімей;

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I і II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом із батьками;

непрацездатні батьки чоловіка і дружини, які проживають разом із ними і перебувають на їхньому утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів;

жінка і чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім'єю і мають спільних дітей.

Для отримання виплат необхідно зібрати такі документи:

заяву про призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям;

декларацію про доходи та майновий стан сім'ї;

довідку про участь в обороні України та у відсічі і стримуванні армії РФ на території України (якщо є);

довідку про доходи, інформації про які немає в ДПС, Пенсійному фонді України або фондах соціального страхування.

паспорт заявника;

довідку про взяття на облік ВПО (для переселенців);

посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Документи та заяву необхідно надіслати поштою до найближчого Центру надання адміністративних послуг або до органу соціального захисту. Термін розгляду заявки становить 10 календарних днів. Після опрацювання ваших документів і заяви ви отримаєте повідомлення про результати.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.