Деяким пенсіонерам можуть зменшити виплати на понад 2300 грн: кого це стосується

Влада хоче заощадити 15 млрд гривень шляхом скасування виплат для пенсіонерів, які після аварії на Чорнобильській АЕС виїхали звідти і не жили там з 1986 по 1993 рік.

Related video

Доплату в розмірі 2361 гривня, яку виплачують за проживання у зоні обов’язкового чи добровільного відселення, зокрема у зоні Чорнобильської АЕС, можуть скасувати для деяких категорій пенсіонерів. Про це пише видання "На пенсії".

Відповідні зміни до Державного бюджету на 2025 рік запропонував профільний комітет Верховної Ради України.

"Так звана "чорнобильська пенсія" (доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення) буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік", — зазначила народна депутатка, голова бюджетного комітету ВРУ Роксолана Підласа.

Журналісти пояснили, що у разі ухвалення цих змін, ті пенсіонери, які після аварії на Чорнобильській АЕС виїхали та згодом повернулися, більше не отримуватимуть доплати у розмірі 2361 гривня.

Де саме людина проживала, перевірятимуть через Єдиний державний демографічний реєстр та інші державні бази даних.

Таким чином законодавці планують заощадити 15 мільярдів гривень.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року українські пенсіонери можуть отримати більші виплати внаслідок призначення вікових надбавок.

Фокус також писав про пільги для пенсіонерів: перелік, за що можна не платити на пенсії.