Деяким пенсіонерам загрожують проблеми з виплатами: що важливо знати

Пенсія призначається з наступного дня після досягнення пенсійного віку за умови, що заяву подано протягом трьох місяців після дня народження.

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Багато людей передпенсійного віку продовжують шукати найкращий час для подачі заяви на пенсію, адже це може не тільки зберегти, а й збільшити їхні виплати. Пенсія призначається наступного дня після досягнення пенсійного віку, якщо заяву подано протягом трьох місяців після дня народження. У разі пізнішого подання виплати почнуться з моменту подання заяви. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Це, своєю чергою, може призвести до втрати пенсії за минулі місяці. Однак є й інший важливий момент: якщо людина не подає заяву на призначення пенсії одразу, а продовжує працювати, то її пенсія може збільшитися.

За кожен місяць відстрочки її розмір зростає на 0,5%. А якщо людина працює понад п'ять років після досягнення пенсійного віку, надбавка становитиме 0,75% за кожен місяць.

Людям, народженим у листопаді або грудні, краще подавати заяву на пенсію в січні наступного року. Це допоможе уникнути втрат за попередні місяці та дасть змогу розрахувати пенсію, виходячи з найвищої середньої зарплати в Україні за останні три роки.

Водночас зараз подати заяву на оформлення пенсії можна незалежно від місця реєстрації:

особисто в будь-якому відділенні Пенсійного фонду України;

онлайн через портал електронних послуг ПФУ, використовуючи свій електронний кабінет;

через застосунок "Дія" на смартфоні.

Особи з тимчасово окупованих територій можуть подавати заяву онлайн, однак їм часто ускладнене відкриття українського банківського рахунку та отримання готівки. Хоча законодавство дозволяє дистанційне оформлення пенсії, на практиці доступ до виплат може бути ускладнений.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року українські пенсіонери можуть отримати більші виплати внаслідок призначення вікових надбавок.

Фокус також писав про пільги для пенсіонерів: перелік, за що можна не платити на пенсії.