Як призначають пенсію за віком у 2024 році? Фокус зібрав всю актуальну інформацію, яку необхідно знати, щоб оформити пенсійні виплати.

Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку: 60, 63 або 65 років. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років. Про це повідомили в Пенсійному фонді України із посиланням на статтю 26 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Тож, як обчислюється пенсія і які підводні камені можуть стати на заваді виплат?

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Передусім зазначимо, що страховий стаж, який дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на рік щороку. Так, 2028-го він становить 35-ть.

За словами Анни Даніель, адвокатки, керівної Адвокатського бюро "Анни Даніель", для обчислення пенсії враховується заробітна плата за період роботи з 1 липня 2000 року по місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії (за даними реєстру застрахованих осіб).

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Що впливає на розмір пенсії

Розмір виплат пенсіонерам залежить від трьох параметрів:

тривалість страхового стажу;

відношення його заробітної плати в кожному місяці страхового стажу, що враховується для обчислення пенсії, до середньої заробітної плати по Україні в кожному з цих місяців;

середня зарплата в країні за останні три роки перед зверненням за призначенням пенсії.

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Розмір пенсії за віком визначається за формулою: П = Зп ⋅ Кс, де: П — розмір пенсії, у гривнях.

Зауважте, що "Зп" в цій формулі — це заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", з якої обчислюється пенсія, у гривнях. А "Кс" — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

В Україні право на пенсію за віком 2024 року мають декілька категорій громадян Фото: Getty Images

Що таке страховий стаж і як вийти на пенсію 2024 року українцям

В Україні право на пенсію за віком 2024 року мають декілька категорій громадян:

українці, яким виповнилося 60 років, за наявності не менше 31 року страхового стажу,

63-річні особи, які мають не менше 21 року страхового стажу;

люди, які мають 65 років — вони можуть отримувати пенсію за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

Розмір пенсії за віком визначається за формулою: П = Зп ⋅ Кс, де: П — розмір пенсії, у гривнях

Що таке страховий стаж і який стаж потрібен для пенсії у 2024 році

Страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок

Відповідно до закону України мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати (з 01 січня 2024 року мінімальний розмір заробітної плати в Україні становить 7100 грн).

Дізнатися свій стаж можна у Пенсійному фонді України. Для цього слід зареєструватися на офіційному сайті фонду або відвідати відділення особисто

Дізнатися свій стаж можна у Пенсійному фонді України. Для цього слід зареєструватися на офіційному сайті фонду або відвідати відділення особисто. Там ви зможете отримати повну інформацію про свій страховий і пенсійний стаж, а також про суми, перераховані до фонду.

Також про свій стаж для нарахування пенсії можна знайти інформацію у "Приват24".

Відкрийте застосунок.

Перейдіть у розділ "Послуги".

Оберіть пункт "Запити до Пенсійного фонду".

Тут можна надіслати запит до Пенсійного фонду України для отримання даних про страховий стаж. У формі запиту вкажіть ваш ІПН (ідентифікаційний податковий номер) і підтвердіть надсилання.

Після опрацювання запиту ви отримаєте інформацію про свій страховий стаж, яка включатиме всі періоди роботи і нараховані страхові внески.

Страховий стаж — період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню Фото: Getty Images

Як оформити пенсію за віком в Україні

Щоб оформити пенсію, необхідно подати заяву про призначення пенсії та необхідні документи до Пенсійного фонду України. Це можна зробити за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду.

Які документи потрібні

Для оформлення пенсії за віком потрібно надати наступні персональні документи:

паспорт громадянина України (або ID-картка).

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток тощо).

довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 (за бажанням).

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк).

фотографія для пенсійного посвідчення розміром 2,5х3 см.

свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища.

Також адвокатка Анна Даніель нагадує, якщо страхового стажу не вистачає, за бажання його можна докупити шляхом добровільної участі в системі загальнообов’язкового соціального страхування.