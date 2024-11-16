Пенсії в Україні: як нараховують виплати ліквідаторам аварії на ЧАЕС

Розмір пенсійних виплат залежить від зарплати і ступеня втрати працездатності.

Незважаючи на військові дії, громадяни України продовжують отримувати пенсії та соціальну допомогу. Також у країні передбачені виплати для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Про це повідомив експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін у коментарі виданню "На пенсії".

Коробкін уточнив, що відповідно до чинних законів розмір більшості пенсій не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, що становить 23610 грн. Водночас розмір пенсії для чорнобильців може варіюватися залежно від різних чинників, зокрема:

від категорії потерпілого;

від наявності або відсутності інвалідності;

від причин інвалідності;

від відсотка втрати працездатності, розміру зарплати за роботу в зоні відчуження.

"Деяким ліквідаторам пенсії взагалі розраховують на загальних підставах, як звичайні пенсії за віком, і їхній розмір дуже далекий від максимального. А в деяких випадках максимальну пенсію призначають на підставі судових рішень", — сказав він.

За словами Коробкіна, мінімальний розмір пенсії по інвалідності ІІ групи для ліквідаторів, у яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, становить 11 446,77 грн.

"Далі все залежить від зарплати і ступеня втрати працездатності. Зазвичай у таких випадках ідеться про осіб, яким надано статус постраждалих першої категорії", — сказав експерт.

Він додав, що для інших постраждалих від Чорнобильської катастрофи мінімальна пенсія по інвалідності ІІ групи встановлюється на рівні 7071,36 грн.

Нагадаємо, 14 листопада ЗМІ назвали розмір найбільшої пенсії в Україні. Найбільша українська пенсія становить 390,1 тисячі гривень на місяць. Крім того, зазначається, що пенсію в розмірі понад 50 тисяч гривень отримують 4,9 тисячі з понад 10 мільйонів українських пенсіонерів.

Також 13 листопада журналісти "OBOZ.ua" повідомляли, що наступного року українці виходитимуть на пенсію по-новому. У 2025 році людина не зможе отримати пенсію, якщо не накопичила 15 років страхового стажу до 65-річного віку.