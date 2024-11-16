Пенсии в Украине: как начисляют выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Размер пенсионных выплат зависит от зарплаты и степени потери трудоспособности.

Несмотря на военные действия, граждане Украины продолжают получать пенсии и социальные пособия. Также в стране предусмотрены выплаты для ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин в комментарии изданию "На пенсии".

Коробкин уточнил, что в соответствии с действующими законами размер большинства пенсий не может превышать 10 прожиточных минимумов, что составляет 23610 грн. При этом размер пенсии для чернобыльцев может варьироваться в зависимости от различных факторов, в том числе:

от категории пострадавшего;

от наличия или отсутствия инвалидности;

от причин инвалидности;

от процента утраты трудоспособности, размера зарплаты за работу в зоне отчуждения.

"Некоторым ликвидаторам пенсии вообще рассчитывают на общих основаниях, как обычные пенсии по возрасту, и их размер очень далек от максимального. А в некоторых случаях максимальную пенсию назначают на основании судебных решений", – сказал он.

По словам Коробкина, минимальный размер пенсии по инвалидности ІІ группы для ликвидаторов, у которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, составляет 11 446,77 грн.

"Дальше все зависит от зарплаты и степени потери трудоспособности. Обычно в таких случаях речь идет о лицах, которым предоставлен статус пострадавших первой категории", – сказал эксперт.

Он добавил, что для других пострадавших от Чернобыльской катастрофы минимальная пенсия по инвалидности ІІ группы устанавливается на уровне 7071,36 грн.

Напомним, 14 ноября СМИ назвали размер самой большой пенсии в Украине. Самая большая украинская пенсия составляет 390,1 тысячи гривен в месяц. Кроме того, отмечается, что пенсию в размере более 50 тысяч гривен получают 4,9 тысячи из более 10 миллионов украинских пенсионеров.

Также 13 ноября журналисты "OBOZ.ua" сообщали, что в следующем году украинцы будут выходить на пенсию по-новому. В 2025 году человек не сможет получить пенсию, если не накопил 15 лет страхового стажа до 65-летнего возраста.