На заслуженный отдых в 50 лет: кто из украинцев имеет право на льготные пенсии

Некоторые работники горных, металлургических, медицинских и других отраслей с вредными условиями труда могут получить льготную пенсию с 50 лет. Однако для этого надо иметь не менее 10 лет страхового стажа для мужчин и 7 лет 6 месяцев — для женщин, объясняют в Пенсионном фонде.

Украинцы, работавшие на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, могут рассчитывать на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях. Для этого нужно наработать определенный законом стаж. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда Украины

К профессиям с вредными и тяжелыми условиями труда относят горные работы, специальности в области металлургии, некоторые медицинские специальности и тому подобные. Полный список можно найти на сайте правительства.

Гражданам Украины назначают льготные пенсии по возрасту, если они:

достигли определенного пенсионного возраста (для женщин, которым будет назначаться такая пенсия, пенсионный возраст зависит от года рождения);

имеют соответствующий стаж подземной работы, работы в особо вредных, особо тяжелых условиях труда по списку № 1 или других работ с вредными и тяжелыми условиями труда по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей.

На льготных условиях имеют право на пенсию по возрасту по достижении 50 лет работники, которые были заняты полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, — по списку № 1 и по результатам аттестации рабочих мест. Для женщин при этом пенсионный возраст постепенно повышается с 45 до 50 лет, в зависимости от даты рождения. Отмечается, что последнее место работы при этом значения не имеет.

Для получения льготной пенсии в Украине в 50 лет нужно иметь соответствующий стаж:

для мужчин — от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах;

для женщин — от 15 лет 6 месяцев до 20 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

Когда работник не имеет достаточного стажа для выхода на пенсию в 50 лет, но отработал на указанных работах по крайней мере половину необходимого срока, пенсионный возраст может быть снижен для мужчин на 1 год за каждый год такого труда, для женщин — на 1 год 4 месяца за каждый год работы.

Условия назначения льготных пенсий определяют 1 — 3 статьи 114 и Заключительные положения Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Напомним, 14 ноября СМИ назвали размер самой большой пенсии в Украине. Самая большая украинская пенсия составляет 390,1 тысячи гривен в месяц. Кроме того, отмечается, что пенсию в размере более 50 тысяч гривен получают 4,9 тысячи из более 10 миллионов украинских пенсионеров.

Также 13 ноября журналисты "OBOZ.ua" сообщали, что в следующем году украинцы будут выходить на пенсию по-новому. В 2025 году человек не сможет получить пенсию, если не накопил 15 лет страхового стажа до 65 лет.