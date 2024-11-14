На заслужений відпочинок у 50 років: хто з українців має право на пільгові пенсії

Деякі працівники гірничих, металургійних, медичних та інших галузей зі шкідливими умовами праці можуть отримати пільгову пенсію з 50 років. Однак для цього треба мати не менше від 10 років страхового стажу для чоловіків і 7 років 6 місяців — для жінок, пояснюють у Пенсійному фонді.

Українці, що працювали на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці, можуть розраховувати на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. Для цього потрібно напрацювати визначений законом стаж. Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України

До професій зі шкідливими та важкими умовами праці зараховують гірничі роботи, спеціальності в галузі металургії, деякі медичні спеціальності тощо. Повний список можна знайти на сайті уряду.

Громадянам України призначають пільгові пенсії за віком, якщо вони:

досягли певного пенсійного віку (для жінок, яким призначатиметься така пенсія, пенсійний вік залежить від року народження);

мають відповідний стаж підземної роботи, роботи в особливо шкідливих чи особливо важких умовах праці за списком № 1 або інших робіт зі шкідливими та важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників.

На пільгових умовах мають право на пенсію за віком після досягнення 50 років працівники, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці — за списком № 1 і за результатами атестації робочих місць. Для жінок водночас пенсійний вік поступово підвищується з 45 до 50 років, залежно від дати народження. Зазначається, що останнє місце роботи значення не має.

Для отримання пільгової пенсії в Україні у 50 років потрібно мати відповідний стаж:

для чоловіків — від 20 років 6 місяців до 25 років, з них не менш ніж 10 років на зазначених роботах;

для жінок — від 15 років 6 місяців до 20 років, із них не менше від 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Коли працівник не має достатнього стажу для виходу на пенсію у 50 років, але відпрацював на зазначених роботах принаймні половину необхідного терміну, пенсійний вік може бути знижено для чоловіків на 1 рік за кожний рік такої праці, для жінок — на 1 рік 4 місяці за кожний рік роботи.

Умови призначення пільгових пенсій визначають 1-3 статті 114 та Прикінцеві положення Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Нагадаємо, 14 листопада ЗМІ назвали розмір найбільшої пенсії в Україні. Найбільша українська пенсія становить 390,1 тисячі гривень на місяць. Крім того, зазначається, що пенсію в розмірі понад 50 тисяч гривень отримують 4,9 тисячі з понад 10 мільйонів українських пенсіонерів.

Також 13 листопада журналісти "OBOZ.ua" повідомляли, що наступного року українці виходитимуть на пенсію по-новому. У 2025-му людина не зможе отримати пенсію, якщо не накопичила 15 років страхового стажу до 65-річного віку.