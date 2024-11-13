Украинцы в 2025 году будут выходить на пенсию по-новому: что изменится

Если человек до 65-летнего возраста не накопил 15 лет страхового стажа — пенсию он не получит.

В Украине требования к пенсионному стажу обновляются ежегодно, и обычно эти изменения предполагают увеличение требований. Например, в 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется 31 год стажа, а в 2025 году этот порог повысится до 32 лет. В 2026 году минимальный стаж увеличится до 33 лет, и эта планка будет продолжать расти до 2028 года, пока не достигнет 35 лет. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.ua".

Система пенсионного обеспечения в Украине имеет и другие особенности.

Например, украинцы могут выйти на пенсию не только в 63 года. Для назначения пенсии в 63 года потребуется на 10 лет стажа меньше, чем для выхода на пенсию в 60 лет. В 2024 году для этого нужно будет 21 год стажа, в 2025-м – 22 года, и так далее до 25 лет в 2028 году. В то же время, минимальный стаж для пенсии в 65 лет составляет 15 лет, и это требование остается неизменным.

Если к 65 годам у человека нет 15 лет стажа, он не получит пенсию. Вместо этого ему будет назначена специальная финансовая помощь, которая равняется разнице между прожиточным минимумом для нетрудоспособных граждан и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние 6 месяцев.

Выплата не может превышать размер прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, который в 2024 году составляет 2361 грн. В связи с заморозкой социальных стандартов в проекте госбюджета на 2025 год, эта сумма останется неизменной.

Важно отметить, что минимальный пенсионный возраст для женщин и мужчин в Украине равен 60 годам. Однако для женщин он увеличивался поэтапно, и они смогли начать выходить на пенсию в 60 лет только с 2021 года. Кроме того, женщины, родившиеся с 30 сентября 1956 года по 31 марта 1961 года, имели право на пенсию в возрасте от 56 до 59,5 лет в зависимости от года рождения.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.