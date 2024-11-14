Повышают через суды: назван размер самой большой пенсии в Украине

В Украине пенсию более 50 тысяч гривен получают 4,9 тысячи человек. А самая большая пенсия в стране составляет 390,1 тысячи гривен в месяц.

Хотя в Украине действует ограничение и размер назначенной пенсии не может быть выше 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных, что составляет 23,6 тысячи гривен, десятки тысяч пенсионеров обошли это ограничение. Они обратились в суд и обязали Пенсионный фонд провести перерасчет. Об этом пишет OBOZ.UA.

В отдельных случаях перерасчет провели задним числом, в результате, Пенсионный фонд обязали доплатить миллионы гривен.

В Минсоцполитики рассказали, что, по оперативным данным по состоянию на 01.11.2024, численность пенсионеров, пенсия которым назначена в размере, превышающем 23 610 гривен, составляет 24,6 тыс. человек. Пенсию более 50 000 гривен получают 4,9 тысяч человек.

"Речь идет о судьях, прокурорах, военных, чернобыльцах и других "специальных" пенсиях. Ежемесячно на их выплаты тратят 9,9 млрд грн (ожидаемые расходы за 2024-й — 119,3 млрд грн)", — выяснили журналисты.

Самая большая пенсия в Украине составляет 390 184 гривны. Для сравнения, всего в Украине пенсии получают 10 342 593 человека. Ежемесячно на них тратят 60,5 млрд грн (данные за октябрь 2024-го).

Если разделить общую сумму на количество пенсионеров получится, что в Украине средняя пенсия составляет 5 851 гривен. Однако, на самом деле "обычных" пенсионеров всего 7 млн 533 тысяч человек. Это те, кто вышел на заслуженный отдых по общим правилам. На них ежемесячно тратят 42,4 млрд грн. И средняя пенсия "обычного" пенсионера составляет 5 635 грн.

Почти всегда пенсии повышают через суды. На запрос журналистов первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак рассказала, что в целом повышение размера пенсий назначено по более 672 тысяч решениям судов. По этим решениям, начиная с 2019 года, 96 млрд грн уже выплачено, 76 млрд грн — еще дополнительный долг, который Пенсионный фонд Украины должен оплатить.

Напомним, Фокус писал о том, как украинцы будут получать пенсии в 2025 году. В Украине требования к пенсионному стажу обновляются ежегодно, и обычно эти изменения предусматривают увеличение требований.