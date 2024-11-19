Українці масово "прописуються" в Чорнобильскій зоні: навіщо вони це роблять

З початку повномасштабного вторгнення РФ до України кількість "поселенців" у Чорнобильській зоні зросла на понад 125 000, говорить заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Українці прописуються в Чорнобильській зоні відчуження, щоб отримувати доплату до пенсії від держави. До повномасштабного вторгнення РФ таких людей було 10 000, а на сьогодні їхня кількість зросла до 135 400. На додаткові виплати йде 15 млрд грн державного бюджету на рік, сказала заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в інтерв’ю Forbes.

За словами Дарини Марчак, до початку повномасштабного вторгнення Росії до України доплати отримували близько 10 000 людей, і на це йшло 51,4 млн грн на місяць із державного бюджету.

Проте з 2022 року з'явилася нова "практика", сказала урядовиця. Українці, які не мають статусу потерпілого чи ліквідатора Чорнобильської катастрофи, прописуються в зоні відчуження та через суд домагаються щомісячної виплати від держави за проживання в зоні радіаційного забруднення. Правоохоронці встановили, що заради доплат люди прописуються в непридатних для життя будинках, нерідко в одній квартирі по кілька десятків осіб.

На сьогодні такі доплати за рішеннями суду отримують майже 135 400 пенсіонерів.

"Додаткові виплати від держави становлять уже близько 1,5 млрд грн на місяць, або приблизно 15 млрд грн на рік. І прогресія геометрична", — сказала Дарина Марчак.

Вона зазначила, що з 1990-х років в Україні діяла норма, за якою право на доплату до пенсії мали люди, що проживали в Чорнобильській зоні на момент аварії та сім років після неї. Норму скасували у 2008 році.

Тепер для протидії новій "схемі" до проєкту бюджету на 2025 рік додали норму, яка передбачає доплати лише тим, хто проживав у зоні ЧАЕС з 1986 до 1993 року.

Для пенсіонерів, які після аварії на Чорнобильській АЕС виїхали звідти та не жили там з 1986 по 1993 рік, доплату в розмірі 2361 грн скасують.

Пресслужба Пенсійного фонду України 11 жовтня повідомляла, що додаткові 1 000 грн до пенсії можуть отримати українці, які потребують стороннього догляду. Для цього потрібно подати заяву до Пенсійного фонду.