Украинцы массово "прописываются" в Чернобыльской зоне: зачем они это делают

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину количество "поселенцев" в Чернобыльской зоне выросло более чем на 125 000, говорит заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Украинцы прописываются в Чернобыльской зоне отчуждения, чтобы получать доплату к пенсии от государства. До полномасштабного вторжения РФ таких людей было 10 000, а на сегодня их количество выросло до 135 400. На дополнительные выплаты уходит 15 млрд грн государственного бюджета в год, сказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в интервью Forbes.

По словам Дарьи Марчак, до начала полномасштабного вторжения России в Украину доплаты получали около 10 000 человек, и на это уходило 51,4 млн грн в месяц из государственного бюджета.

Однако с 2022 года появилась новая "практика", сказала чиновница. Украинцы, которые не имеют статуса потерпевшего или ликвидатора Чернобыльской катастрофы, прописываются в зоне отчуждения и через суд добиваются ежемесячной выплаты от государства за проживание в зоне радиационного загрязнения. Правоохранители установили, что ради доплат люди прописываются в непригодных для жизни домах, нередко в одной квартире по несколько десятков человек.

На сегодня такие доплаты по решениям суда получают почти 135 400 пенсионеров.

"Дополнительные выплаты от государства составляют уже около 1,5 млрд грн в месяц, или примерно 15 млрд грн в год. И прогрессия геометрическая", — сказала Дарья Марчак.

Она отметила, что с 1990-х годов в Украине действовала норма, по которой право на доплату к пенсии имели люди, проживавшие в Чернобыльской зоне на момент аварии и семь лет после нее. Норму отменили в 2008 году.

Теперь для противодействия новой "схеме" в проект бюджета на 2025 год добавили норму, которая предусматривает доплаты только тем, кто проживал в зоне ЧАЭС с 1986 до 1993 года.

Для пенсионеров, которые после аварии на Чернобыльской АЭС выехали оттуда и не жили там с 1986 по 1993 год, доплату в размере 2361 грн отменят.

Пресс-служба Пенсионного фонда Украины 11 октября сообщала, что дополнительные 1 000 грн к пенсии могут получить украинцы, которые нуждаются в постороннем уходе. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд.