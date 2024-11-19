Деякі українці можуть залишитися без пенсії: як отримати грошову допомогу від держави

Базову соціальну допомогу громадянам оформлюють на пів року, після чого пенсіонер знову має звернутися до органів соціального захисту і поновити заяву.

В Україні щоб отримати пенсію громадяни мають відпрацювати щонайменше 15 років страхового стажу. Якщо цих років не назбиралося, то людина може розраховувати на базову соціальну допомогу. Про це нагадали на урядовому порталі.

Зазначається, що для оформлення пенсії після 65 років за відсутності 15-річного страхового стажу можна звернутися до органу соціального захисту та написати заяву на надання базової соціальної допомоги.

У 2024 році розмір таких виплат становить 2361 гривня на місяць. Такі виплати громадянам оформлюють на пів року, після чого пенсіонер знову має звернутися до органів соціального захисту і поновити заяву. Втім, на час дії військового стану в країні такі виплати продовжують автоматично.

Які документи потрібні для отримання базової соціальної допомоги

Під час подання заяви на оформлення базової соцдопомоги потрібно надати:

заяву;

документ, що посвідчує особу;

трудову книжку;

податковий код;

довідку з Пенсійного фонду про наявність страхового стажу;

декларацію про доходи кожного члена сім’ї за останні пів року;

копію рішення про призначення опікуна у разі якщо людина недієздатна.

Нагадаємо, що 19 листопада повідомлялося, що військовослужбовці під час виходу на відпочинок можуть отримувати пенсію за вислугу років або пенсію за інвалідністю. Розмір виплат залежить від сумарного грошового забезпечення — від окладу і надбавок.