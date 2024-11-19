Некоторые украинцы могут остаться без пенсии: как получить денежную помощь от государства

Базовую социальную помощь гражданам оформляют на полгода, после чего пенсионер снова должен обратиться в органы социальной защиты и возобновить заявление.

В Украине чтобы получить пенсию граждане должны отработать не менее 15 лет страхового стажа. Если этих лет не набралось, то человек может рассчитывать на базовую социальную помощь. Об этом напомнили на правительственном портале.

Отмечается, что для оформления пенсии после 65 лет при отсутствии 15-летнего страхового стажа можно обратиться в орган социальной защиты и написать заявление на предоставление базовой социальной помощи.

В 2024 году размер таких выплат составляет 2361 гривна в месяц. Такие выплаты гражданам оформляют на полгода, после чего пенсионер снова должен обратиться в органы социальной защиты и возобновить заявление. Впрочем, на время действия военного положения в стране такие выплаты продолжают автоматически.

Какие документы нужны для получения базовой социальной помощи

При подаче заявления на оформление базовой соцпомощи нужно предоставить:

заявление;

документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку;

налоговый код;

справку из Пенсионного фонда о наличии страхового стажа;

декларацию о доходах каждого члена семьи за последние полгода;

копию решения о назначении опекуна в случае если человек недееспособен.

Напомним, что 19 ноября сообщалось, что военнослужащие при выходе на отдых могут получать пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности. Размер выплат зависит от суммарного денежного обеспечения — от оклада и надбавок.