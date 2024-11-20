Підвищення пенсій в Україні: нардеп анонсував індексацію в березні

Підвищення пенсій буде незначним, але воно частково покриє рівень зростання споживчих цін.

У березні 2025 року пенсії буде збільшено відповідно до рівня інфляції, що частково компенсує зростання споживчих цін. Про це повідомив народний депутат заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телемарафону.

"Найбільше нас турбує рівень прожиткового мінімуму, тому що від цього залежить мінімальна пенсія, яка, на жаль, становитиме 2300 гривень для майже 5 млн пенсіонерів", — зазначив він.

Цимбалюк зазначив, що уряд врахував стурбованість, висловлену народними депутатами з цього питання.

"Наступного року буде березневе підвищення пенсій на рівень інфляції", — поінформував він.

Заступник голови профільного комітету зазначив, що невелике підвищення не усуне всі труднощі, але частково компенсує зростання цін на споживчі товари. Цимбалюк додав, що в парламенті та уряді триває обговорення заходів підтримки для громадян із мінімальною пенсією.

Нагадаємо, що 19 листопада повідомлялося, що військовослужбовці під час виходу на відпочинок можуть отримувати пенсію за вислугу років або пенсію по інвалідності. Розмір виплат залежить від сумарного грошового забезпечення — від окладу та надбавок.