Повышение пенсий в Украине: нардеп анонсировал индексацию в марте

Повышение пенсий будет незначительным, но оно частично покроет уровень роста потребительских цен.

В марте 2025 года пенсии будут увеличены в соответствии с уровнем инфляции, что частично компенсирует рост потребительских цен. Об этом сообщил народный депутат заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире телемарафона.

"Больше всего нас беспокоит уровень прожиточного минимума, потому что от этого зависит минимальная пенсия, которая, к сожалению, составит 2300 гривен для почти 5 млн пенсионеров", — отметил он.

Цымбалюк отметил, что правительство учло обеспокоенность, выраженную народными депутатами по данному вопросу.

"В следующем году будет мартовское повышение пенсий на уровень инфляции", — проинформировал он.

Заместитель председателя профильного комитета отметил, что небольшое повышение не устранит все трудности, но частично компенсирует рост цен на потребительские товары. Цымбалюк добавил, что в парламенте и правительстве продолжается обсуждение мер поддержки для граждан с минимальной пенсией.

Напомним, что 19 ноября сообщалось, что военнослужащие при выходе на отдых могут получать пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности. Размер выплат зависит от суммарного денежного обеспечения — от оклада и надбавок.