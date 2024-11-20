Військові пенсії: скільки платять і який стаж потрібен для виплат

Розмір пенсій для військовослужбовців залежить від їхнього грошового забезпечення на момент виникнення права на виплати.

В Україні для військовослужбовців передбачено особливі правила розрахунку пенсій, включно з певними вимогами до стажу та віку. Крім того, законодавство регулює пенсійні виплати для співробітників силових відомств. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Військовослужбовці можуть мати право на кілька видів пенсій одночасно, але мають можливість самостійно обрати один із них. Основні види пенсій для військовослужбовців:

пенсія за вислугу років — право на таку пенсію мають громадяни, які звільняються зі служби з вислугою понад 20 років;

пенсія з інвалідності — призначається у випадках, коли інвалідність настала під час проходження служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення;

пенсія за віком;

пенсія в разі втрати годувальника — цей вид пенсії надається, якщо військовослужбовець загинув під час виконання службових обов'язків, помер протягом трьох місяців після звільнення або помер пізніше через поранення або захворювання, що отримані на службі.

Розмір пенсії для військовослужбовців визначається їхнім грошовим забезпеченням на момент виникнення права на виплати. За стажу служби від 25 років і більше, незалежно від віку, військовий отримує 65% від свого грошового забезпечення. З них 50% нараховуються за перші 20 років служби, а за кожен наступний рік додається 3%. Однак сума пенсії не може перевищувати 70% від грошового забезпечення.

Військовослужбовці, які досягли 45 років і мають 25-річний стаж, з якого не менше половини припадає на військову службу, отримують пенсію в розмірі 50% від грошового забезпечення. За кожен рік служби понад цей термін додається ще 1%. Для осіб з інвалідністю, отриманою під час воєнних дій, розмір пенсії визначається залежно від групи інвалідності:

I група — 100% від грошового забезпечення;

II група — 80% від грошового забезпечення;

III група — 60% грошового забезпечення.

Для інших осіб з інвалідністю передбачено:

70% для I групи;

60% для II групи;

40% для III групи.

Сім'ї військових, які загинули під час війни, отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника:

70% від грошового забезпечення військовослужбовця:

якщо в сім'ї є двоє або більше дітей, на кожну дитину виплачується 50% від грошового забезпечення.

Якщо смерть годувальника не пов'язана з бойовими діями, пенсія становить 30% від його заробітку.

Нагадаємо, що 19 листопада повідомлялося, що військовослужбовці під час виходу на відпочинок можуть отримувати пенсію за вислугу років або пенсію з інвалідності. Розмір виплат залежить від сумарного грошового забезпечення — від окладу та надбавок.