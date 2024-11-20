Военные пенсии: сколько платят и какой стаж нужен для выплат

Размер пенсий для военнослужащих зависит от их денежного обеспечения на момент возникновения права на выплаты.

В Украине для военнослужащих предусмотрены особые правила расчета пенсий, включая определенные требования к стажу и возрасту. Кроме того, законодательство регулирует пенсионные выплаты для сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Военнослужащие могут иметь право на несколько видов пенсий одновременно, но имеют возможность самостоятельно выбрать один из них. Основные виды пенсий для военнослужащих:

пенсия за выслугу лет — право на такую пенсию имеют граждане, которые увольняются со службы с выслугой более 20 лет;

пенсия по инвалидности — назначается в случаях, когда инвалидность наступила во время прохождения службы или не позднее чем через три месяца после увольнения;

пенсия по возрасту;

пенсия в случае потери кормильца — этот вид пенсии предоставляется, если военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей, умер в течение трех месяцев после увольнения или умер позже из-за ранения или заболевания, полученные на службе.

Размер пенсии для военнослужащих определяется их денежным обеспечением на момент возникновения права на выплаты. При стаже службы от 25 лет и более, вне зависимости от возраста, военный получает 65% от своего денежного обеспечения. Из них 50% начисляются за первые 20 лет службы, а за каждый последующий год добавляется 3%. Однако сумма пенсии не может превышать 70% от денежного обеспечения.

Военнослужащие, достигшие 45 лет и имеющие 25-летний стаж, из которого не менее половины приходится на военную службу, получают пенсию в размере 50% от денежного обеспечения. За каждый год службы сверх этого срока добавляется еще 1%. Для лиц с инвалидностью, полученной в ходе военных действий, размер пенсии определяется в зависимости от группы инвалидности:

I группа — 100% от денежного обеспечения;

II группа — 80% от денежного обеспечения;

III группа — 60% денежного обеспечения.

Для других лиц с инвалидностью предусмотрено:

70% для I группы;

60% для II группы;

40% для III группы.

Семьи военных, погибших во время войны, получают пенсию по потере кормильца:

70% от денежного обеспечения военнослужащего:

если в семье есть двое или более детей, на каждого ребенка выплачивается 50% от денежного обеспечения.

Если смерть кормильца не связана с боевыми действиями, пенсия составляет 30% от его заработка.

Напомним, что 19 ноября сообщалось, что военнослужащие при выходе на отдых могут получать пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности. Размер выплат зависит от суммарного денежного обеспечения — от оклада и надбавок.