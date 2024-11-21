Деяким пенсіонерам можуть не врахувати закордонний стаж: в чому причина

Загалом законодавство передбачає врахування стажу за кордоном для нарахування пенсії в Україні, однак при цьому є певні обмеження щодо місця роботи особи.

До страхового стажу для отримання пенсії громадянами України зараховується також трудова діяльність за межами країни. Однак в Законі Україні "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення" передбачені певні виключення.

Який закордонний стаж враховується для отримання пенсії

Зокрема, в Законі передбачено, що періоди трудової діяльності за межами України зараховуються до страхового стажу особам, які проживають в Україні в разі, якщо це передбачено Законом або міжнародними договорами України. У разі відсутності обміну інформацією між пенсійними органами двох держав особа повинна про це повідомити органи Пенсійного фонду України у відповідній заяві.

Також до трудового стажу осіб, що проживають в Україні, зараховуються періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року у республіках колишнього СРСР. Однак це можливе лише за умови нездійснення іншою державою пенсійних виплат таким особам за зазначені періоди.

Що не зараховується до страхового стажу при нарахуванні пенсії

До страхового стажу за межами України не зараховується трудова діяльність за межами України та на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України після 19 лютого 2014 року особі, яка після 19 лютого 2014 року:

проходила військову службу (службу) у збройних силах, органах внутрішніх справ, органах державної безпеки, поліції, інших військових формуваннях;

перебувала на посадах державної служби, на посадах в органах місцевого самоврядування у відповідних органах (формуваннях) Російської Федерації;

добровільно займала посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, утворених на ТОТ України, зокрема в окупаційній адміністрації держави-агресора, у незаконних судових або правоохоронних органах;

добровільно брала участь у незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, утворених на тимчасово окупованій території України, та/або у збройних формуваннях держави-агресора.

Нагадаємо, що березні 2025 року пенсії буде збільшено відповідно до рівня інфляції. Це частково компенсує зростання споживчих цін.

Додамо, що в Україні для військовослужбовців передбачено особливі правила розрахунку пенсій, включно з певними вимогами до стажу та віку. Крім того, законодавство регулює пенсійні виплати для співробітників силових відомств.