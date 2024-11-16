Пенсії в Україні: у якому місті отримують найбільші виплати
У середньому столичні пенсіонери отримують виплати в розмірі 7 971 гривня.
В Україні налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів, водночас більша частина з них отримує пенсію менше ніж 5 тисяч гривень. Середня пенсія в Україні станом на 1 жовтня 2024 року сягнула 5 852 гривень. Про це повідомляє Пенсійний фонд.
Найбільша кількість пенсіонерів отримує пенсію менше ніж 3 тисячі гривень — 25,79% від загального числа. Для решти пенсіонерів розмір виплат наступний:
- пенсію від 3 001 до 4 000 гривень має 17,35% пенсіонерів;
- від 4 001 до 5 000 гривень — 18,59%;
- від 5 001 до 10 000 гривень — 25,57%;
- понад 10 000 гривень — 12,70%.
Найбільші пенсії на сьогодні отримують жителі Києва. У середньому столичні пенсіонери отримують виплати в розмірі 7 971 гривні. Крім того, значні пенсії відзначаються в таких регіонах:
- Рівненської області — пенсіонери в середньому мають виплату 7 277 гривні;
- Донецької області — 7 159 гривні;
- Луганської області — 6 716 гривень;
- Дніпропетровської області — 6 435 гривень;
- Київської області — 6 084 гривень.
Найнижчі пенсії в Україні отримують жителі Тернополя — у середньому 4 461 гривню.
Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.
Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.