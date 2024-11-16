Пенсії в Україні: у якому місті отримують найбільші виплати

У середньому столичні пенсіонери отримують виплати в розмірі 7 971 гривня.

В Україні налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів, водночас більша частина з них отримує пенсію менше ніж 5 тисяч гривень. Середня пенсія в Україні станом на 1 жовтня 2024 року сягнула 5 852 гривень. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Найбільша кількість пенсіонерів отримує пенсію менше ніж 3 тисячі гривень — 25,79% від загального числа. Для решти пенсіонерів розмір виплат наступний:

пенсію від 3 001 до 4 000 гривень має 17,35% пенсіонерів;

від 4 001 до 5 000 гривень — 18,59%;

від 5 001 до 10 000 гривень — 25,57%;

понад 10 000 гривень — 12,70%.

Найбільші пенсії на сьогодні отримують жителі Києва. У середньому столичні пенсіонери отримують виплати в розмірі 7 971 гривні. Крім того, значні пенсії відзначаються в таких регіонах:

Рівненської області — пенсіонери в середньому мають виплату 7 277 гривні;

Донецької області — 7 159 гривні;

Луганської області — 6 716 гривень;

Дніпропетровської області — 6 435 гривень;

Київської області — 6 084 гривень.

Найнижчі пенсії в Україні отримують жителі Тернополя — у середньому 4 461 гривню.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.