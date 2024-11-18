Прокрутка в банках и махинации: какие опасности в накопительной пенсии (видео)

Когда в Украине введут второй уровень пенсионной реформы, то на счетах граждан будут накапливаться миллиарды гривен, и это станет поводом для махинаций, считают на пенсионном портале. Злоумышленники могут получить доступ к этим средствам и это опасно.

Украинские политики в бюджете на 2025 год предусмотрели, что начнет действовать второй уровень пенсионной реформы — накопительные пенсионные счета. Согласно одному из существующих законопроектов работники и в дальнейшем будут делать социальные отчисления. Большая часть средств будет идти в Пенсионный фонд, а 1-2-3% (в первый, второй, третий годы введения) будут идти на личной пенсионные счета. Гражданам может не понравиться, что эта система обязательна и от нее невозможно отказаться. О недостатках и опасностях накопительной пенсионной системы говорится в видео, опубликованном на YouTube-канале "На пенсии".

Пенсия в Украине — объяснение проблем накопительной системы см. с 2:54

Пенсия в Украине — какие проблемы накопительной системы

На портале перечислили ряд проблем, с которым могут встретиться украинцы, если Верховная Рада и правительство примут необходимые законодательные изменения для введения накопительной пенсионной системы.

Какие недостатки накопительной пенсионной системы:

накопительную систему могут так и не ввести, поскольку этот вопрос откладывался почти 25 лет и дальше может откладываться; если все же введут, то для нынешних пенсионеров и тех, кто выйдет вскоре на пенсию, особых изменений не будет. Изменения произойдут лишь для молодежи и "касается далекого будущего"; если система заработает, то нет гарантии, что положительные последствия все же будут. В частности, средства на накопительных счетах могут обесцениваться вследствие инфляции. Драгу угроза — махинации нечестных чиновников, которые "увидят" миллиарды гривен на счетах и пробуют использовать их в незаконных сделках.

"Представьте, что завтра с зарплат каждого работающего человека начнут отчислять по несколько процентов в месяц в эти фонды. На счетах очень быстро накопятся десятки миллиардов гривен. И кому-то важно получить доступ к этим счетам, чтобы распоряжаться этими средствами, решать, куда вкладывать эти деньги, через какие банки прокручивать. И не важно, что там будет с этими накоплениями, когда вам придется идти на пенсию через несколько десятков лет. Главное, что сегодня кто-то получит доступ к этим деньгам", — заключает спикер.

Какие плюсы накопительной системы

На видео также признается ряд положительных черт накопительной системы:

каждый гражданин будет видеть, сколько же денег есть на его пенсионном счете, и если будет желание, то сможет класть дополнительные средства;

деньги на персональных счетах могут передаваться по наследству;

накопленные средства разрешено снимать со счетов раньше — например, если нужно сделать дорогостоящую операцию.

Действующая пенсионная система — три уровня

Автор видео объяснил суть действующей пенсионной системы, которую начали внедрять еще с 2003 года. Пенсионная система в Украине состоит из трех уровней. Первый уровень — солидарная система, когда социальные страховые отчисления работающих украинцев идут на выплаты нынешним пенсионерам. Третий уровень — добровольные пенсионные накопления, когда граждане самостоятельно откладывают средства на специальных пенсионных счетах. Второй уровень, проблемам которого посвящено видео — пенсионная накопительная система. Суть этой идеи заключается в том, что часть социальных отчислений идет, как и раньше в солидарную систему на счета Пенсионного фонда. Другие часть — на персональный счет будущего пенсионера.

На сегодня второй уровень еще не работает, напомнили на портале. В Верховной Раде и в правительстве до сих пор "пилятся" минимум два законопроекта, посвященные этому вопросу. Речь идет о проекте №9212 "О накопительном пенсионном обеспечении" от 17 апреля 2023 года, инициированном нардепом Давидом Арахамией, или о проекте "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", предложенном Минсоцполитики.

Отметим, в октябре Фокус писал об основных предложениях законопроекта Минсоцполитики. Согласно идее чиновников, Единый социальный взнос, из которого делает выплаты Пенсионный фонд, в 2025 году уменьшится с 22% до 17%, в следующем году — до 16%, еще через год — до 15%. Зато появится новый вид отчислений, о котором рассказали на портале "На пенсии".

Напоминаем, 14 ноября издание "Обоз" рассказало о категориях граждан, которые получают самые высокие пенсии.