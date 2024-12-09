Пенсионная реформа: как изменится размер выплат в Украине

После реформы размер солидарной пенсии будет состоять из двух частей: базовой и страховой.

Related video

Министерство социальной политики подготовило законопроект о пенсионной реформе, который вскоре будет обсуждаться и передан в парламент. В документе предусмотрены значительные изменения в системе пенсионного обеспечения. Об этом говорится в материале издания "Экономическая правда".

В правительстве отметили, что пенсии у людей с одинаковым трудовым стажем и доходами могут существенно различаться в зависимости от года выхода на пенсию. В результате реформы размер солидарной пенсии будет разделен на две части: базовую и страховую.

Система работает таким образом:

человек, который в 2024 году получал среднюю зарплату, мог бы рассчитывать на пенсию в размере 6 140 гривен;

из этой суммы базовая часть составляла бы 1 848 гривен, а страховая выплата – 4 292 гривны (из расчета 4200 пенсионных баллов по стоимости одного балла 1,02 гривны);

для тех, кто получал зарплату в 30 тысяч гривен, размер солидарной пенсии по новым правилам мог бы составлять 8 978 гривен, тогда как для лиц с минимальной зарплатой – 3 750 гривен.

Однако расчет пенсионных баллов будет ограничиваться суммой, с которой уплачен ЕСВ. Это означает, что даже если заработная плата превышает 15 минимальных, пенсионные баллы будут начисляться только в пределах суммы, эквивалентной 15 минимальным зарплатам.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.