Как выйти на пенсию в 2025 году без стажа: объяснение ПФУ

В Украине постепенно растут требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года.

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Некоторым гражданам Украины не хватает нескольких месяцев стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. Однако существует три способа, которые помогут решить эту проблему и позволят оформить пенсию вовремя. Для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году необходим страховой стаж от 32 лет для обоих полов. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

Если человеку в 60 лет не хватает нескольких месяцев стажа для выхода на пенсию, он может воспользоваться одним из таких вариантов:

дождаться достижения старшего возраста и выйти на пенсию позже. Например, если после 60 лет не хватает необходимого страхового стажа, пенсию можно получить в 63 года при условии наличия стажа от 22 до 31 года; продолжить официально работать. И если страховой стаж составляет от 15 до 21 года, пенсию назначат в 65 лет; "докупить" стаж, заключив договор о добровольной уплате взносов и в течение трех месяцев уплачивая страховые взносы в размере не менее 1 474 гривен в месяц.

Если у человека стаж менее 15 лет, то в 65 лет ему предоставляется право на получение государственной социальной помощи вместо пенсии.

В Украине постепенно увеличиваются требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 и 63 года. К 2028 году для получения пенсии в 60 лет потребуется 35 лет стажа, а для пенсии в 63 года – от 25 до 35 лет стажа. Требования для пенсии в 65 лет останутся прежними – 15 лет стажа.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.