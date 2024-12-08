Некоторые пенсионеры получат дополнительные деньги в декабре: кому заплатят

Размер ежемесячной компенсационной доплаты зависит от возраста пенсионера.

В декабре 2024 года некоторые пенсионеры получат доплаты к пенсии. Речь идет о выплатах при достижении пенсионером или пенсионеркой определенного возраста. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Так, в декабре надбавки получат пожилые люди, которым в течение месяца исполнится 70,75 или 80 лет. Размер ежемесячной компенсационной доплаты зависит от возраста пенсионера. Поэтому доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста.

Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения. Именно поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней.

"Возрастные надбавки" назначаются автоматически. Но только если пенсия украинца не превышает 10 340,35 гривны.

В таком случае начисление имеет такой размер:

после 70 лет – 300 гривен в месяц;

после 75 лет – 456 гривен в месяц;

после 80 лет – 570 гривен в месяц.

Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения. Именно поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.