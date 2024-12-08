Деякі пенсіонери отримають додаткові гроші в грудні: кому заплатять

Розмір щомісячної компенсаційної доплати залежить від віку пенсіонера.

У грудні 2024 року деякі пенсіонери отримають доплати до пенсії. Йдеться про виплати при досягненні пенсіонером або пенсіонеркою певного віку. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Так, у грудні надбавки отримають люди похилого віку, яким протягом місяця виповниться 70,75 або 80 років. Розмір щомісячної компенсаційної доплати залежить від віку пенсіонера. Тому доплату починають нараховувати з дня досягнення цього віку.

Нарахування доплати починається не з початку календарного місяця, а після дня народження. Саме тому за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно даній кількості днів.

"Вікові надбавки" призначаються автоматично. Але тільки якщо пенсія українця не перевищує 10 340,35 гривні.

У такому разі нарахування має такий розмір:

після 70 років — 300 гривень на місяць;

після 75 років — 456 гривень на місяць;

після 80 років — 570 гривень на місяць.

Нарахування доплати починається не з початку календарного місяця, а після дня народження. Саме тому за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно даній кількості днів.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.