Пенсія в Україні: якою має бути зарплата, щоб отримувати 10 тис. грн

Для розрахунку пенсії використовують заробітну плату за останні три роки.

Розмір пенсії в Україні розраховується на підставі заробітної плати. Щоб досягти суми в 10 тисяч гривень, важливо враховувати низку факторів. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Для отримання пенсії в розмірі 10 000 гривень на місяць у 2024 році потрібна заробітна плата, яка приблизно вдвічі перевищує середній показник — приблизно 27 094 гривні. Такі виплати отримують трохи більше 12% пенсіонерів.

Розмір пенсії безпосередньо залежить від рівня заробітку: що вищий дохід людини до виходу на пенсію, то вищі її пенсійні виплати. Під час розрахунку пенсії враховуються як страховий стаж, так і заробітна плата, причому останній фактор відіграє ключову роль.

Навіть маючи 40 років стажу, але з низьким рівнем заробітної плати, людина отримає таку ж невелику пенсію. Для розрахунку пенсії використовують заробітну плату за останні три роки, згідно з даними Пенсійного фонду, а не Держстату. Цю суму множать на співвідношення власної зарплати до середньої, а потім множать на стаж у роках і на 1%.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.