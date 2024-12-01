Пенсія в Україні: скільки отримуватиме українець із зарплатою в 20 тис. грн

Більшість українців отримують пенсію менше ніж 3 тисячі грн.

Найпоширеніший розмір пенсії в Україні становить 3 тисячі гривень. Під час розрахунку майбутньої пенсії враховуються трудовий стаж і рівень заробітної плати. Громадяни з доходом 20 тисяч гривень і стажем роботи 35 років можуть розраховувати на пенсію в розмірі 5 637,6 гривні. Про це йдеться в матеріалі видання"OBOZ.UA".

Наразі середня заробітна плата в Україні становить 16 836 гривень. Водночас співвідношення зарплати в 20 000 гривень до цієї величини дорівнює 1,18.

Скільки отримують пенсіонери:

до 3 000 гривень отримують 26,14% пенсіонерів (рік тому було 30,05%);

від 3 001 гривні до 4 000 гривень — 17,32% (було 21,26%);

від 4 001 гривні до 5 000 гривень — 18,59% (було 15,02%);

від 5 001 гривні до 10 000 гривень — 25,47% (було 23,24%);

понад 10 000 гривень — 12,48% (було 10,43%).

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.